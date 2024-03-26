Полярники показали, как детеныш кита-горбача играет наперегонки с "Ноосферой"

Украинские полярники поделились милым видео, на котором детеныш кита-горбача играет наперегонки с ледоколом "Ноосферой". Вообще эти животные достаточно активны на воде - они прыгают, делают сетки из пузырьков воздуха во время питания, а также активно вокализуют и собираются в группы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Национального антарктического научного центра в Facebook .

Как детеныш кита-горбача играет наперегонки с "Ноосферой"

"С борта "Ноосферы" удалось снять уникальное видео: как горбатый кит играет наперегонки с судном. Оно как раз шло по проливу Пенола в Антарктике - это район нашей станции "Академик Вернадский", - пишут полярники.

По пропорциям тела ученые определили, что этот кит еще подросток. Поэтому где-то неподалеку должна была быть его мать. В общем, детеныши питаются маминым молоком до года, но уже через 6 месяцев могут есть ту же пищу, что и взрослые животные - криль.

"Свое название горбачи получили из-за спинного плавника, придающего телу горбатой формы, а также благодаря привычке во время ныряния сильно выгибать спину в районе этого плавника", - говорят полярники.

Они отмечают, что взрослый горбатый кит имеет длину до 18 метров, а вес - до 40 тонн. Интересно, что рост человека не превышает размеры хвостового плавника этого животного.

"Горбани имеют много видов активности возле поверхности воды, в частности, немало прыгают, производят сетки из пузырьков воздуха во время питания, активно вокализуют и собираются в группы", - добавляют эксперты.

Видео можно просмотреть по этой ссылке.

Детеныш кита-горбача (скриншот с видео)

Напомним, что 11 марта на станцию "Академик Вернадский" в Антарктике на ледоколе "Ноосфера" прибыла 29 Украинская антарктическая экспедиция. В ее составе 14 человек. Впервые за последние 27 лет в экспедиции будут работать четыре женщины - раньше столько же полярниц было только во второй УАЭ 1997-1998 годов.

Больше о том, как прошло это далекое путешествие, можно узнать по ссылке.