Полярники показали арктичних пташенят, які вперше за два роки вилупились біля станції: милі фото

Цього року біля дослідницької станції "Вернадський" в Антарктиді з'явилось 19 пташенят поморників у 13 пар. Торік полярники не виявили жодного дитинчати цього виду.

Під час підготовки публікації також використали матеріал із Вікіпедії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Як виглядають антарктичні пташенята

"Це досить важливий показник, адже торік українські біологи взагалі не фіксували на Галіндезі (острові, де розташована українська полярна станція - Ред.) появу малечі в поморників, хоча кладки яєць були. Не дуже успішним було розмноження цих птахів і на навколишніх островах", - пишуть полярники.

Зараз же, за спостереженнями українських вчених, пташенята є на всіх островах, які вдалося обстежити.

Раніше полярники розповідали, що наприкінці січня на острові Скуа, Блек та Шелтер вчені нарахували близько двох десятків гнізд поморників. У більшості з них уже було по двоє дитинчат.

"Такий щорічний моніторинг успішності розмноження антарктичних "мешканців" дає можливість вченим відстежувати вплив зміни клімату на їхнє життя", - кажуть науковці.

На острові Галіндез вилупилося 19 поморників (фото: Сергій Глотов/facebook.com/AntarcticCenter)

Чим особливі поморники

Поморник - рід сивкоподібних птахів, єдиний у родині поморникових. Містить 7 видів. Ці хижі морські птахи гніздяться на скелястих узбережжях та островах Арктики та Антарктики. Мандрівні негніздові птахи трапляються вздовж узбережжя та у відкритому морі по всьому світі. Зокрема в Україні спостерігали чотири види - поморника великого, середнього, короткохвостого та довгохвостого.

У цих птахів короткий, але великий дзьоб, на кінчику він злегка плескатий, а біля основи закруглений. Вони мають гострі та вигнуті кігті. Оперення - темно-сіре, яке виглядає однаково як влітку, так і узимку.

Поморники полюють на рибу у морі, збирають на березі морських тварин, яких викинуло хвилями тощо. А ще - крадуть здобич в інших птахів і навіть яйця з чужих гнізд.

Торік українські полярники не виявили жодного пташеняти поморників (фото: Сергій Глотов/facebook.com/AntarcticCenter)