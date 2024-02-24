Полярники показали арктичних пташенят, які вперше за два роки вилупились біля станції: милі фото
Цього року біля дослідницької станції "Вернадський" в Антарктиді з'явилось 19 пташенят поморників у 13 пар. Торік полярники не виявили жодного дитинчати цього виду.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Національного антарктичного наукового центру у Facebook.
Під час підготовки публікації також використали матеріал із Вікіпедії.
Як виглядають антарктичні пташенята
"Це досить важливий показник, адже торік українські біологи взагалі не фіксували на Галіндезі (острові, де розташована українська полярна станція - Ред.) появу малечі в поморників, хоча кладки яєць були. Не дуже успішним було розмноження цих птахів і на навколишніх островах", - пишуть полярники.
Зараз же, за спостереженнями українських вчених, пташенята є на всіх островах, які вдалося обстежити.
Раніше полярники розповідали, що наприкінці січня на острові Скуа, Блек та Шелтер вчені нарахували близько двох десятків гнізд поморників. У більшості з них уже було по двоє дитинчат.
"Такий щорічний моніторинг успішності розмноження антарктичних "мешканців" дає можливість вченим відстежувати вплив зміни клімату на їхнє життя", - кажуть науковці.
На острові Галіндез вилупилося 19 поморників (фото: Сергій Глотов/facebook.com/AntarcticCenter)
Чим особливі поморники
Поморник - рід сивкоподібних птахів, єдиний у родині поморникових. Містить 7 видів. Ці хижі морські птахи гніздяться на скелястих узбережжях та островах Арктики та Антарктики. Мандрівні негніздові птахи трапляються вздовж узбережжя та у відкритому морі по всьому світі. Зокрема в Україні спостерігали чотири види - поморника великого, середнього, короткохвостого та довгохвостого.
У цих птахів короткий, але великий дзьоб, на кінчику він злегка плескатий, а біля основи закруглений. Вони мають гострі та вигнуті кігті. Оперення - темно-сіре, яке виглядає однаково як влітку, так і узимку.
Поморники полюють на рибу у морі, збирають на березі морських тварин, яких викинуло хвилями тощо. А ще - крадуть здобич в інших птахів і навіть яйця з чужих гнізд.
Торік українські полярники не виявили жодного пташеняти поморників (фото: Сергій Глотов/facebook.com/AntarcticCenter)
Раніше ми писали про те, що полярники показали найбільших тварин на планеті.
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