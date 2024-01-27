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Рідкісне явище помітили на станції "Вернадського": дивіться, як виглядають "снігові пончики" (фото)

Субота 27 січня 2024 22:33
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Рідкісне явище помітили на станції "Вернадського": дивіться, як виглядають "снігові пончики" (фото) Що помітили полярники (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Поліна Іваненко

Полярники станції "Академік Вернадський" показали рідкісне явище, яке нечасто можна зустріти навіть в Антарктиці. Їм вдалося побачити та сфотографувати дивовижні "сніжні пончики".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Facebook-сторінки Станції.

"А ви колись бачили сувої зі снігу? Їх також називають сніговими рулонами, пончиками або ж сніжками вітру. Це кількашарові згортки снігу, всередині яких зазвичай є порожнеча. Вони можуть бути як зовсім невеликими - від кількох сантиметрів у діаметрі, так і досить помітними - діаметром понад метр, нагадуючи тюки сіна на полі", - розповіли полярники.

Рідкісне явище помітили на станції &quot;Вернадського&quot;: дивіться, як виглядають &quot;снігові пончики&quot; (фото)

Рідкісне явище помітили на станції &quot;Вернадського&quot;: дивіться, як виглядають &quot;снігові пончики&quot; (фото)

Рідкісне явище помітили на станції &quot;Вернадського&quot;: дивіться, як виглядають &quot;снігові пончики&quot; (фото)

"Снігові пончики" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

У дописі пояснюється, що таке явище досить рідкісне навіть для Антарктики. Втім, побачити "пончики" можна не лише там. Уся річ у тому, що для появи снігових завитків потрібні певні погодні умови, а саме:

  • утворення двох різних шарів снігу, нижній має бути підмерзлим або вкритим кіркою льоду, а другий свіжим та пухким, до того ж ще й вологим. Перший шар виступає у ролі "підкладки" та не прилипає до другого
  • температура повітря, вища за 0 градусів
  • "лагідна" сила вітру, аби він міг переміщувати грудки снігу, але не руйнувати їх.

Рідкісне явище помітили на станції &quot;Вернадського&quot;: дивіться, як виглядають &quot;снігові пончики&quot; (фото)

Рідкісне явище помітили на станції &quot;Вернадського&quot;: дивіться, як виглядають &quot;снігові пончики&quot; (фото)

Рідкісне явище помітили на станції &quot;Вернадського&quot;: дивіться, як виглядають &quot;снігові пончики&quot; (фото)

Рідкісне явище помітили на станції &quot;Вернадського&quot;: дивіться, як виглядають &quot;снігові пончики&quot; (фото)Рідкісне явище на станції "Вернадського" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Також для формування рулонів здебільшого потрібен схил - тоді вони легше згортаються. Необхідність збігу всіх цих досить специфічних умов якраз і робить снігові сувої унікальним явищем, яке нечасто побачиш", - пояснили полярники.

"Оскільки в середині згортка сніг - свіжий та має невелику щільність, то він легко вивітрюється, залишаючи отвір (інколи він утворюється одразу під час загортання снігової ковдри). І, як з'ясував нещодавно наш біолог і майстерний фотограф Сергій Глотов, через такі отвори можна робити дуже гарні світлини", - додали вони.

Раніше вже стало відомо, що науковці показали тюленя, який "збирає в гарем до 100 самиць".

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що українські полярники показали птахів, які нікого не бояться.

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