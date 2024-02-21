Найбільші тварини на Землі: Українські полярники показали китів в Антарктиці

В Антарктиці українські полярники спостерігають за китами, а також вивчають цих велетнів. Комплексна програма досліджень китоподібних була започаткована вченими НАНЦ 2018 року. Вона має кілька основних напрямів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис у Facebook Національного арктичного наукового центру.

Що треба знати про китів

Кожен кит має унікальні особливості, за якими його можна відрізнити. Наприклад, у горбанів це хвостовий плавець. Малюнок на ньому, як відбиток пальців у людини, - неповторний.

Вчені роблять ідентифікаційні фото, упорядковують їх у каталоги та порівнюють каталоги з різних регіонів, зокрема за допомогою глобальної бази даних "Happywhale". Наразі наші науковці ідентифікували понад 1000 китів.

Такі дані допомагають вченим різних країн досліджувати міграції цих ссавців та контакти між ними.

Також науковці роблять відбір зразків шкіри та жиру. Для цього наші біологи використовують арбалет зі спеціальними стрілами та наконечниками, які не проникають глибоко під шкіру тварин. Це один з найпоширеніших у світі методів відбору таких зразків, що не шкодить тваринам. Водночас ця "біопсія" може багато розповісти про китів та їхні популяції. Українські вчені вже відібрали сотні зразків, які тепер досліджують в лабораторіях.

Тварин вивчають за допомогою дронів. Такий метод дозволяє досить точно визначати розмір тварини, зробити висновки про її вік та вгодованість. Це дає змогу не тільки краще розуміти стан популяцій китів, але й оцінити якість кормової бази певного року, адже в Антарктику деякі види припливають саме для живлення.

До речі, проводяться й акустичні дослідження велетнів. Наші вчені проводять як пасивний акустичний моніторинг китів, так і цілеспрямовано записують їхні вокалізації. Це дозволяє встановити видовий склад китів, які перебувають в районі станції в різні сезони, а також створити акустичні каталоги з детальними описами їхніх окремих звуків. Для багатьох видів ще немає докладного опису всіх типів їхніх звуків.

Кити в Антарктиці (фото: Вадим Ткаченко, Оксана Савенко)