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Полярники показали арктических птенцов, которые впервые за два года вылупились возле станции

Суббота 24 февраля 2024 09:30
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Полярники показали арктических птенцов, которые впервые за два года вылупились возле станции Как выглядят поморники (фото: Сергей Глотов/facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Василина Копытко

В этом году возле исследовательской станции "Вернадский" в Антарктиде появилось 19 птенцов поморников в 13 пар. В прошлом году полярники не зафиксировали ни одного детеныша этого вида.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Национального антарктического научного центра в Facebook.

При подготовке публикации также был использован материал из Википедии.

Как выглядят антарктические птенцы

"Это достаточно важный показатель, ведь в прошлом году украинские биологи вообще не фиксировали на Галиндезе (острове, где расположена украинская полярная станция - Ред.) появление малышей у поморников, хотя кладки яиц были. Не очень успешным было размножение этих птиц и на окрестных островах", - пишут полярники.

Сейчас же, по наблюдениям украинских ученых, птенцы есть на всех островах, которые удалось обследовать.

Ранее полярники рассказывали, что в конце января на острове Скуа, Блэк и Шелтер ученые насчитали около двух десятков гнезд поморников. У большинства из них уже было по два детеныша.

"Такой ежегодный мониторинг успешности размножения антарктических "жителей" позволяет ученым отслеживать влияние изменения климата на их жизнь", - говорят ученые.

Полярники показали арктических птенцов, которые впервые за два года вылупились возле станцииПолярники показали арктических птенцов, которые впервые за два года вылупились возле станцииПолярники показали арктических птенцов, которые впервые за два года вылупились возле станцииПолярники показали арктических птенцов, которые впервые за два года вылупились возле станцииПолярники показали арктических птенцов, которые впервые за два года вылупились возле станцииНа острове Галиндез вылупилось 19 поморников (фото: Сергей Глотов/facebook.com/AntarcticCenter)

Чем особенны поморники

Поморник - род ржанкообразных птиц. Содержит 7 видов. Эти хищные морские птицы гнездятся на скалистых побережьях и островах Арктики и Антарктики. Путешествующие птицы встречаются вдоль побережья и в открытом море по всему миру. В частности, в Украине наблюдали четыре вида - поморника большого, среднего, короткохвостого и длиннохвостого.

У этих птиц короткий, но большой клюв, на кончике он слегка приплюснутый, а у основания закругленный. Они имеют острые и изогнутые когти. Оперение - темно-серое, которое выглядит одинаково как летом, так и зимой.

Поморники охотятся за рыбой в море, собирают на берегу морских животных, которых выбросило волнами и т. д. А еще - воруют добычу у других птиц и даже яйца из чужих гнезд.

Полярники показали арктических птенцов, которые впервые за два года вылупились возле станцииПолярники показали арктических птенцов, которые впервые за два года вылупились возле станцииПолярники показали арктических птенцов, которые впервые за два года вылупились возле станцииВ прошлом году украинские полярники не обнаружили ни одного птенца поморников (фото: Сергей Глотов/facebook.com/AntarcticCenter)

Ранее мы писали о том, что полярники показали самых больших животных на планете.

Читайте также о том, что на станции "Вернадского" показывали редкое явление - "снежные пончики".

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