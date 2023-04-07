Полярники модернізували станцію Вернадського: що змінилося (фото)

В Антарктиді українська команда технічних фахівців сезонної експедиції провела черговий етап модернізації дослідницької станції "Академік Вернадський", куди нещодавно прибула нова, 28-а команда полярників на зимівлю.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.
Роботи по оновленню станції інженери вели з кінця січня, і ось, трохи більш як через два місяці місія була успішно завершена. На спеціалістів тепер чекає шлях додому на борту дослідницького криголама "Ноосфера".
"Основні роботи з життєзабезпечення станції виконали", - запевнив керівник технічної групи Анатолій Андрєєв.
Полярники розповіли, як команда інженерів оновила станцію Вернадського (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Сезонна команда складалася з чотирьох досвідчених інженерів, а допомагали їм учасники 27-ї антарктичної експедиції.
"Щиро дякуємо нашим спеціалістам за високоякісну роботу в непростих антарктичних умовах і чекаємо вдома!" - зазначають у Центрі.
Роботи з модернізації станції "Академік Вернадський" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Нагадаємо, раніше у Національному антарктичному науковому центрі пояснили, навіщо потрібні метеорологи на станції Вернадського.
А також перед цим ми писали про цікаві факти про Антарктику, якими поділились українські полярники.