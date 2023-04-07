Полярники модернизировали станцию Вернадского: что изменилось (фото)

В Антарктиде украинская команда технических специалистов сезонной экспедиции провела очередной этап модернизации исследовательской станции "Академик Вернадский", куда недавно прибыла новая, 28-я команда полярников на зимовку.
Об этом сообщили на Facebook-странице Национального антарктического научного центра.
Работы по обновлению станции инженеры вели с конца января, и вот, спустя чуть более двух месяцев миссия была успешно завершена. Специалистов теперь ждет путь домой на борту исследовательского ледокола "Ноосфера".
"Основные работы по жизнеобеспечению станции выполнили", - заверил руководитель технической группы Анатолий Андреев.
Полярники рассказали, как команда инженеров обновила станцию Вернадского (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Сезонная команда состояла из четырех опытных инженеров, а помогали им участники 27-й антарктической экспедиции.
"Искренне благодарим наших специалистов за высококачественную работу в непростых антарктических условиях и ждем дома!" - отмечают в Центре.
Работы по модернизации станции "Академик Вернадский" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Напомним, ранее в Национальном антарктическом научном центре объяснили, зачем нужны метеорологи на станции Вернадского.
А также перед этим мы писали об интересных фактах об Антарктике, которыми поделились украинские полярники.