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Полярники модернизировали станцию Вернадского: что изменилось (фото)

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Пятница 07 апреля 2023 07:06
Полярники модернизировали станцию Вернадского: что изменилось (фото) Коллаж РБК-Украина: на станции "Академик Вернадский" провели модернизацию
Автор: Владимир Костырин

В Антарктиде украинская команда технических специалистов сезонной экспедиции провела очередной этап модернизации исследовательской станции "Академик Вернадский", куда недавно прибыла новая, 28-я команда полярников на зимовку.

Об этом сообщили на Facebook-странице Национального антарктического научного центра.

Работы по обновлению станции инженеры вели с конца января, и вот, спустя чуть более двух месяцев миссия была успешно завершена. Специалистов теперь ждет путь домой на борту исследовательского ледокола "Ноосфера".

"Основные работы по жизнеобеспечению станции выполнили", - заверил руководитель технической группы Анатолий Андреев.

Что изменилось на "Вернадском":

  • техники полностью заменили систему отопления, которая работала более 40 лет, и установили 38 новых батарей в главном помещении станции,
  • была усовершенствована площадка для хранения лодок, так как их стало больше,
  • инженеры перестроили старый причал Джети, что был полностью разбит штормом. Этот дополнительный причал полярники используют для приема грузов на станцию, перекачки горючего, и как лодочная "парковка" в течение дня,
  • специалисты реконструировали мусорную площадку. В этом возникла необходимость, так как отсортированные отходы вывозятся с "Вернадского" всего лишь один раз в год, соответственно за такое время их накапливается достаточно много. А хранить мусор нужно по определенным правилам, для чего и обновили площадку.

Полярники модернизировали станцию Вернадского: что изменилось (фото)Полярники модернизировали станцию Вернадского: что изменилось (фото)Полярники модернизировали станцию Вернадского: что изменилось (фото)Полярники модернизировали станцию Вернадского: что изменилось (фото)Полярники модернизировали станцию Вернадского: что изменилось (фото)

Полярники рассказали, как команда инженеров обновила станцию Вернадского (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Сезонная команда состояла из четырех опытных инженеров, а помогали им участники 27-й антарктической экспедиции.

"Искренне благодарим наших специалистов за высококачественную работу в непростых антарктических условиях и ждем дома!" - отмечают в Центре.

Полярники модернизировали станцию Вернадского: что изменилось (фото)Полярники модернизировали станцию Вернадского: что изменилось (фото)Полярники модернизировали станцию Вернадского: что изменилось (фото)Полярники модернизировали станцию Вернадского: что изменилось (фото)Полярники модернизировали станцию Вернадского: что изменилось (фото)

Работы по модернизации станции "Академик Вернадский" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Напомним, ранее в Национальном антарктическом научном центре объяснили, зачем нужны метеорологи на станции Вернадского.

А также перед этим мы писали об интересных фактах об Антарктике, которыми поделились украинские полярники.

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Антарктида полярники Станция Вернадского