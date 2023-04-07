Полярники модернизировали станцию Вернадского: что изменилось (фото)

В Антарктиде украинская команда технических специалистов сезонной экспедиции провела очередной этап модернизации исследовательской станции "Академик Вернадский", куда недавно прибыла новая, 28-я команда полярников на зимовку.

Об этом сообщили на Facebook-странице Национального антарктического научного центра.