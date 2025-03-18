Полярники благають їх врятувати: на станції вчених в Антарктиді розігрався справжнісінький "трилер"

Що трапилося на станції в Антарктиді

На базі Sanae IV, яка розташована на північному краю Антарктиди, зараз знаходиться команда з 9 вчених з ПАР. Минулого тижня науковці надіслали термінового листа до уряду і повідомили, що на станції знаходиться людина, яка тероризує усю команду.

"На жаль, його поведінка загострилася до рівня, який викликає глибоке занепокоєння. Зокрема, він вчинив фізичний напад на одного з полярників, що є грубим порушенням особистої безпеки та трудової етики. Також він погрожував вбити (ім'я не розголошується), створюючи атмосферу страху та залякування. Я глибоко стурбований своєю безпекою, постійно думаючи, чи не стану я наступною жертвою", - пише у листі вчений.

Крім того, агресивного члена команди звинуватили ще й у сексуальному насильстві (домаганнях) над іншим дослідником.

Ситуація дуже складна і вислати когось на допомогу або евакуювати команду зараз неможливо - через погодні умови. І зробити це можна буде не раніше грудня.

Як живуть полярники в Антарктиді

Річ у тому, що кожен дослідник повинен перед експедицією пройти ряд перевірок, фізичних та медичних оцінок, а також психометричну оцінку, оскільки потрібна дуже міцна витривалість через довгі періоди ізоляції та роботи в закритих приміщеннях. Тобто - дослідники мають бути адаптовані до роботи в екстремальних умовах.

Команда з дев’яти осіб живе в помаранчевих модулях, які трохи схожі на транспортні контейнери. Вони містять лабораторії та кабінети, житлові блоки, бібліотеку, ігрову кімнату, телевізійні кімнати та бар.

Вони використовують дизельні генератори для тепла, а воду виробляють через снігоплавильну установку. Супутниковий зв'язок забезпечує телефонні лінії. У яких умовах живуть вчені експедиції ПАР в Антарктиді (фото: Wikimedia Commons)

Що стало причиною суперечок

Згодом з'ясувалося, що агресивний вчений нібито напав на колегу та погрожував іншому через те, що керівник команди вирішив змінити їхній робочий графік.

За словами представнику уряду ПАР, загрозлива поведінка була спричинена "суперечкою щодо завдання, яке лідер групи запропонував виконати команді - завдання, що залежить від погоди та вимагає зміни розкладу".

Міністр навколишнього середовища ПАР Діон Джордж пообіцяв, що особисто поговорить з командою, щоб оцінити ситуацію.

"Між керівником групи та іншим вченим сталася словесна перепалка. Потім все загострилося і вчений вчинив фізичний напад на лідера. Ви можете собі уявити, як це. У таких умовах, де тісно, лихоманка, холод - все це може дезорієнтувати", - сказав чиновник.

За декілька днів після конфлікту у Міністерстві з'явилася заява, в якій стверджується, що винуватець виказав каяття і погодився брати участь у подальшій психологічній оцінці. Також він написав офіційні вибачення жертві та готовий усно вибачитися перед всіма членами команди.

"DFFE (Міністерство - ред.) також паралельно активував процес трудових відносин, щоб розглянути це питання, оскільки воно стосується ймовірного фізичного нападу. Також розслідується ймовірне сексуальне домагання. Повідомлення про сексуальне насильство не відповідають дійсності", - сказано в заяві.

Чому полярники не витримують в Антарктиді

Дослідник Алан Чемберс, який був у експедиції минулого року, розповів, що з психологічної точки зору Південний полюс є дуже самотнім місцем.

"Взаємодія з людьми чи тваринами дуже низька, тому, якщо ви перебуваєте в дослідницькому центрі або таборі, ви знаходитеся з цими людьми від 6 до 12 місяців. Все стає підвищеним. Це все біле - немає кольорів, немає шуму і нічого, що ви б сприймали як нормальне, тому поведінка кожного, включаючи вашу власну, стає іншою, а дрібниці стають великими", - пояснив полярник.

Уряд ПАР вже обговорив з Норвегією та Німеччиною ситуацію та можливість "термінового втручання", оскільки ці країни мають власні наукові бази у відносній близькості - приблизно за 300 кілометрів.

Понад половина жінок-полярниць зазнали насильства

Більшість місій в Антарктиді та Арктиці проходять без сварок та проблем, оскільки всі науковці проходять спеціальну підготовку та оцінювання.

Однак були випадки, коли вчені зазнавали нападів з боку своїх колег. Зокрема - були повідомлення про сексуальне насильство, яке відбувалося в ізольованих дослідницьких центрах.

У 2023 році було проведене масштабне розслідування щодо дослідницької бази США МакМердо в Антарктиді. З'ясувалося, що понад половина жінок, яка працює на цій станції, зазнала сексуального насильства.

МакМердо розташована на південній частині острова Росса. Влітку там проживає до 1200 мешканців - значна більшість населення Антарктиди, а щонайменше третина - це жінки. Взимку кількість мешканців зменшується до 200 осіб.

Морський дизельний механік зізналася, що постійно тримала молоток у своєму спортивному бюстгальтері для самозахисту, оскільки вона постійно була у страху, що їй можуть спричинити шкоду - сексуальне насилля, побиття або навіть вбивство.

Згодом і інші жінки з американської бази почали розповідати про жахливі ситуації, пояснюючи, що вони знаходилися в пастці в токсичному та небезпечному відокремленому середовищі.

У 2022 році Національний науковий фонд опублікував звіт, у якому виявилося, що 59% жінок сказали, що вони зазнавали переслідувань або нападів під час перебування в Антарктиді. 72% жінок повідомили, що така поведінка спричиняла проблеми на базах.

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