Антарктида колись була джунглями і там бігали динозаври? Вчені вразили новим відкриттям

Дослідження в Антарктиді показало, що в крейдований період цей континент був домом для великого тропічного лісу, А зовсім не льодяною пустелею, як ми бачимо її зараз. Невже в Антарктиді гуляли дикі звірі та росли рослини?

Якою була Антарктида 90 млн років тому та чи існували там полярні ночі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Антарктида була болотяним тропічним лісом

Земля була значно теплішою у ті часи, коли по ній гуляли динозаври, а саме - 90 млн років тому. Але уявити Південний полюс як яскраве різноманітне середовище рослин та тварин - важко. Однак це справді було саме так.

Нові дані вчених свідчать, що Антарктида колись була болотистим тропічним лісом. Відкриття, зроблене у 2017 році в Західній Антарктиді, перевернуло всі уявлення про клімат планети 90 років тому.

Дослідники бурили морське дно біля моря Амундсена в Західній Антарктиді та взяли пробу осадового керна біля льодовиків Пайн-Айленд і Туейтс.

Результати комп'ютерних сканувань дали приголомшливі результати: виявлено зразки лісового ґрунту, пилок, спори та кореневу систему рослин, які дуже добре збереглися за допомогою унікальних умов.

"Під час початкових оцінок незвичайне забарвлення шару осаду швидко привернуло нашу увагу - він чітко відрізнявся від шарів над ним. Ми знайшли шар, спочатку утворений на суші, а не в океані", - розповів геолог та один з авторів дослідження Йоганн Клагес.

Ці зразки допомогли вченим зрозуміти, що цей ліс існував близько 90 мільйонів років тому, оскільки температура на землі була значно вищою, а рівень моря - на 170 метрів вищим за сучасний.

Хоча сьогодні Антарктида є холодним континентом, тоді вона була болотистим, вологим тропічним лісом, і вченим вдалося знайти навіть пилок перших квіткових рослин та ідентифікувати його за допомогою сучасних технологій.

Співавтор дослідження, професор кафедри наук про Землю Імперського коледжу Лондона Тіна ван де Флірдт зазначила:

"Це відкриття насправді змінює наше явлення про минуле Землі. Ми не бачили тільки про теплий клімат, але й побачили, що на Південному полюсі могло бути зовсім і інше середовище, ніж ми себе уявляли. Збереження цього 90-мільйонного лісу є винятковим, але ще більш дивним є світ, який він відкриває".

У часи динозаврів були полярні ночі?

Дослідники також з'ясували, що кількість опадів у той час становила приблизно стільки ж, скільки отримує Уельс за рік. Річки та болота в Антарктиді мали також високу температуру, а літо було спекотним.

Попри нові відкриття, від яких дослідники були у захваті, лишалося ще одне питання, яке пояснити було важко - звідки в Антарктиді чотиримісячні полярні ночі? Щоб розгадати й цю загадку, вчені дослідили рівень вуглекислого газу і те, що вони виявили, було набагато вище, ніж показують існуючі кліматичні моделі.

І найцікавіше - дані збігаються і за словами вчених, це означає, що й в крейдяному періоді також були періоди по 4 місяці без сонця.

"Оскільки концентрація вуглекислого газу, який відповідає за ефект потепління, була високою, клімат навколо Південного полюсу все одно був помірним, без крижаних мас", - пояснили вчені.

Наступним кроком вчених буде дослідження на тему - що спричинило на Землі охолодження Антарктиди настільки, що утворилися крижані покриви.