Антарктиду можуть накрити сильні шторми: чи є загроза для світу

Антарктида - край льодовиків і вітрів, але зараз науковці попереджають про новий рівень загрози. Потужні шторми можуть вплинути не лише на регіон, а й на глобальний клімат. Що варто знати про цю природну аномалію?

Чому в Антарктиді збільшилася кількість потужних штормів та які загрози для світу вони несуть, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Південний океан став неспокійним і навколо Антарктиди зростає кількість штормів через нестримну втрату морського льоду. Навіть дослідники кажуть, що це "зміни, яких не бачили у минулому столітті".

Вчені Національного океанографічного центру Великобританії з'ясували, що взимку 2023 року в Антарктиді була безпрецедентна концентрація морського льоду у величезних регіонах морів Ведделла, Беллінсгаузена та Росса - вона впала на 80% нижче від нормального рівня. І цей спад, на думку дослідників, викликав хвильові ефекти по всій кліматичній системі континенту.

Причини посилення штормів

Головна причина потенційного посилення штормової активності в Антарктиді - зміна клімату. Зі зростанням глобальної температури відбувається танення льодовиків і зміна циркуляції повітряних мас над континентом. Тепліші океанічні води сприяють формуванню циклонів, які можуть накрити льодовий континент.

Науковці з Інституту кліматичних досліджень повідомляють, що зростання частоти штормів напряму пов’язане з нестабільністю атмосферного тиску в Південному океані. Ці погодні системи можуть поширювати сильні вітри швидкістю до 200 км/год, супроводжуючись рясними опадами та аномальними коливаннями температури.

Протягом темних зимових місяців морський лід діє як захисний щит, обмежуючи передачу тепла від відносно теплішого океану до холоднішої атмосфери. Коли крижана ковдра втрачається, тепло вільно починає блукати в атмосферу. Завдяки цьому ефекту вчені побачили, що втрата морського льоду в Антарктиді у 2023 році подвоїла кількість тепла, що виділяється в атмосферу з океану в деяких районах.

Потрапляючи в атмосферу, тепло може викликати шторми, нагріваючи повітря, змушуючи його швидко підніматися вгору, що викликає сильніші вітри, утворення хмар і турбулентні погодні системи.

Таким чином, за оцінками, втрата льоду у 2023 році збільшила частоту штормів у найбільш постраждалих районах до семи днів на місяць порівняно з кількістю, що спостерігалася між 1990 і 2015 роками.

"Протягом майже 40 років кількість льоду в морі навколо Антарктиди демонструвала незначне, але значне збільшення, досягнувши рекордно високого рівня у 2014 році. Але за цим пішла велика втрата морського льоду у 2016 році, а у 2023 році втрати були безпрецедентний, і майже рекордно низький рівень зберігався у 2024 році", - пояснили кліматологи з Національного центру атмосферних досліджень у Колорадо.

Вони додали, що цей спад разом з океанічними змінами свідчить про те, що Північний океан може переживати зміни, яких не бачили в минулому столітті.

Небезпека для льодовиків

Сильні шторми можуть призвести до пришвидшеного танення льодовиків. Ураганні вітри сприяють переміщенню теплішої води з океанів під льодовикові масиви, що пришвидшує їхній розпад. Це, своєю чергою, може суттєво підвищити рівень світового океану.

Шторми в Антарктиді, як правило, відбуваються в прибережних районах, оскільки вони обумовлені погодними системам, які виникають над Південним океаном.

Краї континенту також є місцями, де погодні системи низького тиску утворюються внаслідок зіткнення між холодним континентальним повітрям і відносно теплішим повітрям океану, що збільшує ймовірність штормів.

Антарктичні шторми, які відзначаються сильними вітрами, екстремальним холодом і сильним снігопадом, зазвичай більш часті та інтенсивні протягом зимових місяців.

Вплив на глобальний клімат

Антарктида відіграє ключову роль у регулюванні температури Землі. Якщо шторми призведуть до значного танення льоду, це може вплинути на океанічні течії, такі як Гольфстрім. Зміна їхньої поведінки може викликати погодні аномалії по всьому світу - від посух у тропіках до сильних снігопадів у Європі.

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