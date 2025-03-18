Полярники умоляют их спасти: на станции ученых в Антарктиде разыгрался самый настоящий "триллер"

Что случилось на станции в Антарктиде

На базе Sanae IV, которая расположена на северном краю Антарктиды, сейчас находится команда из 9 ученых из ЮАР. На прошлой неделе ученые прислали срочное письмо в правительство и сообщили, что на станции находится человек, который терроризирует всю команду.

"К сожалению, его поведение обострилось до уровня, который вызывает глубокое беспокойство. В частности, он совершил физическое нападение на одного из полярников, что является грубым нарушением личной безопасности и трудовой этики. Также он угрожал убить (имя не разглашается), создавая атмосферу страха и запугивания. Я глубоко обеспокоен своей безопасностью, постоянно думая, не стану ли я следующей жертвой", - пишет в письме ученый.

Кроме того, агрессивного члена команды обвинили еще и в сексуальном насилии (домогательствах) над другим исследователем.

Ситуация очень сложная и выслать кого-то на помощь или эвакуировать команду сейчас невозможно - из-за погодных условий. И сделать это можно будет не раньше декабря.

Как живут полярники в Антарктиде

Дело в том, что каждый исследователь должен перед экспедицией пройти ряд проверок, физических и медицинских оценок, а также психометрическую оценку, поскольку нужна очень прочная выносливость из-за долгих периодов изоляции и работы в закрытых помещениях. То есть - исследователи должны быть адаптированы к работе в экстремальных условиях.

Команда из девяти человек живет в оранжевых модулях, которые немного похожи на транспортные контейнеры. Они содержат лаборатории и кабинеты, жилые блоки, библиотеку, игровую комнату, телевизионные комнаты и бар.

Они используют дизельные генераторы для тепла, а воду производят через снегоплавильную установку. Спутниковая связь обеспечивает телефонные линии. В каких условиях живут ученые экспедиции ЮАР в Антарктиде (фото: Wikimedia Commons)

Что стало причиной споров

Впоследствии выяснилось, что агрессивный ученый якобы напал на коллегу и угрожал другому из-за того, что руководитель команды решил изменить их рабочий график.

По словам представителя правительства ЮАР, угрожающее поведение было вызвано "спором относительно задачи, которую лидер группы предложил выполнить команде - задача, зависящая от погоды и требующая изменения расписания".

Министр окружающей среды ЮАР Дион Джордж пообещал, что лично поговорит с командой, чтобы оценить ситуацию.

"Между руководителем группы и другим ученым произошла словесная перепалка. Затем все обострилось и ученый совершил физическое нападение на лидера. Вы можете себе представить, как это. В таких условиях, где тесно, лихорадка, холод - все это может дезориентировать", - сказал чиновник.

Через несколько дней после конфликта в Министерстве появилось заявление, в котором утверждается, что виновник проявил раскаяние и согласился участвовать в дальнейшей психологической оценке. Также он написал официальные извинения жертве и готов устно извиниться перед всеми членами команды.

"DFFE (Министерство - ред.) также параллельно активировал процесс трудовых отношений, чтобы рассмотреть этот вопрос, поскольку он касается вероятного физического нападения. Также расследуется вероятное сексуальное домогательство. Сообщения о сексуальном насилии не соответствуют действительности", - сказано в заявлении.

Почему полярники не выдерживают в Антарктиде

Исследователь Алан Чемберс, который был в экспедиции в прошлом году, рассказал, что с психологической точки зрения Южный полюс является очень одиноким местом.

"Взаимодействие с людьми или животными очень низкое, поэтому, если вы находитесь в исследовательском центре или лагере, вы находитесь с этими людьми от 6 до 12 месяцев. Все становится повышенным. Это все белое - нет цветов, нет шума и ничего, что вы бы воспринимали как нормальное, поэтому поведение каждого, включая ваше собственное, становится другим, а мелочи становятся большими", - пояснил полярник.

Правительство ЮАР уже обсудило с Норвегией и Германией ситуацию и возможность "срочного вмешательства", поскольку эти страны имеют собственные научные базы в относительной близости - примерно в 300 километрах.

Более половины женщин-полярниц подверглись насилию

Большинство миссий в Антарктиде и Арктике проходят без ссор и проблем, поскольку все ученые проходят специальную подготовку и оценку.

Однако были случаи, когда ученые подвергались нападениям со стороны своих коллег. В частности - были сообщения о сексуальном насилии, которое происходило в изолированных исследовательских центрах.

В 2023 году было проведено масштабное расследование в отношении исследовательской базы США МакМердо в Антарктиде. Выяснилось, что более половины женщин, работающих на этой станции, подверглись сексуальному насилию.

МакМердо расположена на южной части острова Росса. Летом там проживает до 1200 жителей - значительное большинство населения Антарктиды, а по меньшей мере треть - это женщины. Зимой количество жителей уменьшается до 200 человек.

Морской дизельный механик призналась, что постоянно держала молоток в своем спортивном бюстгальтере для самозащиты, поскольку она постоянно была в страхе, что ей могут причинить вред - сексуальное насилие, избиение или даже убийство.

Впоследствии и другие женщины с американской базы начали рассказывать об ужасных ситуациях, объясняя, что они находились в ловушке в токсичной и опасной уединенной среде.

В 2022 году Национальный научный фонд опубликовал отчет, в котором оказалось, что 59% женщин сказали, что они подвергались преследованиям или нападениям во время пребывания в Антарктиде. 72% женщин сообщили, что такое поведение вызывало проблемы на базах.

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