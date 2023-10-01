Полярні ведмеді і база Гітлера. Полярник розвіяв міфи про Антарктиду і сказав, чи перевертає пінгвінів

Які твердження про Антарктиду є міфами

"Стосовно цікавих чуток про цей край, то тут їх безліч. Хтось каже, що в Антарктиді є ворота у потойбічний світ. Дехто вірить, що тут були гітлерівські бази. Але то все чутки", - заявив полярник.

Також він розповів, що іноді люди жартують, що полярникам нема чим зайнятися на Південному полюсі, тому вони там перевертають пінгвінів.

"Теж люди часто плутають і кажуть, що в Антарктиді живуть полярні ведмеді, але вони водяться в північних широтах, а у нас - пінгвіни. До речі, зараз до станції приходять уже перші пінгвіни. Їх тут вже є близько 15, а скоро буде дуже багато, робитимуть гнізда. Ми до них не підходимо, бо нам заборонено втручатися у їхнє життя. Але нас вони не бояться", - розповів Гаврилюк.

Нагадаємо, що пінгвіни до станції повертаються із приходом антарктичної весни, яка настає 1 вересня. Птахи там гніздяться і вже на початку грудня вилуплюється перше потомство. Найбільше біля станції субантарктичних пінгвінів.

Що дивує полярника в Антарктиді

Науковець зізнався, що його приваблює Антарктида своєю незвіданістю, адже там ще є території, на яких ніколи не була жодна людина.

"Інша справа, коли ми стикаємось з тим, що ми не можемо пояснити. Весь світ зараз дивується дивовижною картою Пірі Рейса, яку знайшли в минулому столітті в архівах в Стамбулі. Карта датується приблизно 1513 роком і там є чіткий опис Антарктиди, яку відкрили тільки через 200 років. От це дивовижно - звідки взялися ці знання?" - додав полярник.

Біля станції щорічно гніздяться пінгвіни (фото надані прес-службою станції "Академік Вернадський")