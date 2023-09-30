Полярник Богдан Гаврилюк: Холод - єдине, до чого не може звикнути людина

Цю станцію під назвою "Фарадей" заснували британці у 1947 році. А в 1996 році її передали Україні за символічний 1 фунт стерлінг. З того часу наші полярники відправляються туди в річні експедиції для досліджень.

Антарктида належить усьому людству і жодна країна не може претендувати на ці території. Втім нашу наукову станцію іноді називають найпівденнішою частинкою України. Але коли у нас літо, в Антарктиді - зима. Різниця у часі до переходу на зимовий становить 6 годин. Поблизу станції часто штормить, а температура навіть влітку тримається близько 0 градусів.

Українська полярна станція "Академік Вернадський" розташована на відстані 15 тисяч км від Києва на крихітному антарктичному острові Галіндез, площа якого складає лише 0,8 км. В умовах вічної мерзлоти на краю світу у повній ізоляції наші науковці вивчають місцеву фауну, вплив магнітного поля на Землю, озонову діру, айсберги та метеорологічні явища.

Про те, що вивчають полярники на дослідницькій станції "Академік Вернадський", як живеться науковцям в ізоляції серед вічної мерзлоти та з якими небезпеками і викликами вони стикаються у повсякденні, розповів керівник станції, геофізик та учасник 28-ї Української антарктичної експедиції, який зараз перебуває в Антарктиді, Богдан Гаврилюк ексклюзивно для РБК-Україна.

– Пане Богдане, ви перебуваєте в Антарктиді вже в десятій експедиції. Чому вирішили поїхати на край світу?

– Вперше в Антарктиду я потрапив 20 років тому. Тоді я був механіком по системах забезпечення станції. Через якийсь час доля склалась так, що я прийшов працювати в Радіоастрономічний інститут у Харкові, потім став геофізиком. Зараз я керівник станції і це моя десята експедиція.

Мене завжди приваблювало відкривати для себе щось нове. Зараз я перебуваю у місці, в якому перша людина ступила фактично тільки у 1935 році - це менше, чим 100 років тому. На багатьох островах є такі місця, де жодна людина ще не заходила - її там ніколи не було. Тому для мене величезна подія, коли маю змогу підійнятись на якусь гору і звідти розглядати наші острови, які навіть за деякі айсберги менші.

– Ви як керівник організовуєте усю роботу станції. Розкажіть про свою команду і що зараз ви вивчаєте?

– У цьогорічному складі експедиції 14 осіб, усі чоловіки. П’ятеро людей - це технічний склад: дизель-механік, інженер по системах життєзабезпечення, системний адміністратор, який відповідає за всю комп'ютерну мережу і за зв'язок, кухар та лікар. Інші 9 людей - вчені, які працюють по наукових програмах. Це 3 біологи, 3 метеорологи та 3 геофізики.

Антарктика - це дуже чисте місце, в якому мінімальна кількість людського впливу, тому легко досліджувати певні явища. Для цього на острові розставлено багато чутливої апаратури.

Станція Вернадського складається із 11 споруд

На станції маємо 3 основні напрями - це метеорологічні, геофізичні і біологічні. Метеорологи фіксують різні погодні параметри весь час, поки ми тут живемо. Йде постійний моніторинг, починаючи з температури повітря і океану, вологості повітря, осадів, тиску, і тому подібне.

У метеорологів величезна програма - це і метеорологічні, і гляціологічні, і гідрологічні і озонометричні спостереження, і дослідження, і аерологічне зондування атмосфери. Вони досліджують стан води, течії, прозорість води, солоність, постійно беручи проби води в різних точках в акваторії станції.

Також ведуть спостереження за айсбергами. Окремою програмою є георадарне зондування льодовиків в районі станції. Особливо цікавим є спостереження за озоновим шаром. Всі у світі знають про такий феномен, як озонова дірка. Як раз зараз ми відчуваємо її над нами, а саме тим, що озоновий шар зараз менше ніж в середньому. Це характерно для цього часу, тобто кінця вересня, жовтня. Наші метеорологи постійно вимірюють вміст озону в атмосфері.

Богдан Гаврилюк уже в десятий раз бере участь в експедиції в Антарктиді (фото: volyn.com.ua)

Геофізики досліджують електромагнітне оточення Землі, вплив Сонця та магнітних хвиль на електромагнітне поле Землі.

У нас діє магнітна обсерваторія, яка є одною із перших таких обсерваторій, що почали функціонувати в Антарктиці, і маємо один із довших рядів даних вимірювань магнітного поля.

Сама станція складається з 11 будівель різного призначення. Є головна споруда, приміщення для дизель-генераторів, технічна будівля, яку ми називаємо столярнею, є склади для зберігання харчових запасів та аварійна база. Є спеціальні будівлі на березі, де наші метеорологи міряють припливи, відливи. Будівлі магнітної обсерваторії винесені за далеко за станцію, там знаходиться вимірювальна апаратура.

Команда 28-ої антарктичної експедиції

– Дослідження ви проводите тільки на острові, чи на материку також?

– Уся вимірювальна апаратура розміщена поблизу станції, але на інших територіях теж можемо проводити дослідження. Наші біологи часто подорожують. Вони зараз на "Зодіаках" - наших човнах фіксують все, що бачать і на березі, і на островах, і в акваторії. Одна із найцікавіших програм - це дослідження китоподібних, ссавців, птахів і звісно пінгвінів.

– Можливо ви зараз наблизились до якогось грандіозного наукового відкриття?

– Ми постійно виконуємо роботу зі спостереження, іноді вона дуже непомітна. У нас були спільні роботи з колегами з різних країн: з поляками, німцями, французами, але стратегічні наші партнери - це британці та американці. Зараз виходять деякі спільні статті з новинками. Наш вклад в науку йде поступово крок за кроком, а тоді з'являється загальний об'єм інформації. Не скажеш, що ми зробили якийсь прорив моментально, бо це послідовний процес.

- Для більшості пересічних жителів планети Антарктида це щось неймовірно далеке і невідоме. Поділіться своїм досвідом, як це жити на краю світу? Як проходить ваш день?

– Колись на станції багато речей, які потрібні для життя, доводилось робити вручну. Це займало величезну кількість часу і зусиль. І це важко було. Зараз у нас апаратура працює, технічні засоби тощо. За останні роки станцію суттєво модернізували, і технічна модернізація повинна проводитись постійно, якщо ми хочемо йти в ногу з часом.

За останні кілька експедицій проведено багато важливої роботи. Це замінені на нові дизель-генератори станції, замінена система опалення в головній будівлі, модернізовані опріснювачі, системи водопостачання тощо. Великі кроки зроблені в покращенні зв’язку станції з усім світом. Модернізується наукове обладнання, апаратура реєстрації.

З приходом антарктичної весни (вона настає 1 вересня. - Ред.) роботи більше. На станції кожна людина вибирає зручний для себе режим, але є і загальні роботи, чергування тощо.

В Антарктиді 80% запасу прісної води на планеті

Я з ранку обробляю геофізичні дані отримані з тієї апаратури, з якою я працюю, за вчорашній день, ніколи не відкладаю. Перевіряю, чи все працює, в якому стані апаратура. Після обіду йду в один із дальніх будиночків, де теж є апаратура. Організовую роботу команди, деякі моменти треба десь проконтролювати, на чомусь загострити увагу. А взимку, коли багато снігу, то ще щодня багато часу займає його прибирання між основними будівлями станції.

Ми повинні тримати доріжки в чистоті між найважливішими будівлями, щоб якщо якась пожежа, то можна було швиденько розгорнути пожежні рукави. Іноді відкидання снігу може зайняти декілька годин.

– А чим ви займаєтесь у вільний час? Які є розваги в Антарктиді?

– Тут є чим зайнятись в вільний час. Є можливість попрацювати над собою і чогось досягти, чомусь навчитись, залежить тільки від людини і бажання.

Щоб зробити життя різноманітним, іноді беру до рук чудову гітару Фендер. Я просто обожнюю цей інструмент. Час від часу пишу тексти нових пісень. Але під час цієї експедиції це буває рідко, бо постійно думки про війну.

В моєму офісі є піаніно на 2 октави, яке я колись сам зробив тут на станції. Воно вже стало досить знаменитим в Антарктиці, про нього багато хто знає.

Я люблю займатись дослідженням історії станції. У головному коридорі розвісив багато інформації про різних дослідників, які працювали у цьому регіоні.

На вулиці ми встановили маленькі ворота, іноді, коли дозволяє погода, там граємо у футбол. Також маємо маленьку баньку, яку колись я робив. Ще у нас є міні-спортзал.

Розумію, що треба підтримувати свій стан - і фізичний, і моральний, бо після експедиції я знову повертаюся в армію. Коли маю час, то згадую, яке буває озброєння, дещо по військовій тактиці, як використовувати аптечку та інше.

Попри вічну мерзлоту на континенті ростуть деякі види мохів

– Знаю, що ви служили у прикордонних військах. А як так сталося, що полярник ще й прикордонником став?

– Я був у складі 26-ї експедиції, коли почалося вторгнення кац*пів. Після повернення додому буквально за кілька днів мене мобілізували в армію і я служив в прикордонній службі. Спочатку в 31-му загоні, а потім останні десь п’ять місяців в 105-му загоні у Чернігівській області.

Після 11 місяців служби прямо з кордону я був назначений геофізиком і начальником станції в нову експедицію. Не було часу ні з родичами бачитися, ні з сім'єю. Повернувся на станцію і таке враження, що наче і не виїжджав. Але цей рік в армії під час війни був важким у моєму житті, як і для кожного чоловіка, кому прийшлось стати військовим.

– В Антарктиді ви фактично позбавлені багатьох благ цивілізації - ні розваг, ні ресторанів. Чого вам найбільше не вистачає на станції?

– У перших експедиціях не вистачало спілкування з рідними. Добре, що вже зараз у нас є інтернет і є можливість дивитися новини та зв'язуватися з близькими. Але ще якихось там 6 місяців тому я був в окопах на позиціях на кордоні - там не вистачало багато чого. Тому мені просто совість не дозволить сказати, що мені зараз тут чогось бракує.

У нас є всі умови для роботи і життя. Маємо чудове екіпірування, робочу одежу і взуття, захисні окуляри і все таке. З продуктів є все необхідне і в достатніх об’ємах, яблука, картопля, макарони, крупи, консерви, заморожене м'ясо, риба, птиця. Їжі вистачає. Харчування нічим не відрізняється від звичайного.

Наш кухар все грамотно планує, а лікар нам щодня додає вітаміни. Звичайно, що у нас немає свіжих кавунів чи полуниці. Але є заморожені фрукти. Зі свіжих зараз є яблука, які за пів року ще збереглись в непоганому стані. А ще квасимо собі капусту, так вона довше зберігатиметься. Усі продовольчі запаси на станцію привозять разом з командою одразу на цілий рік.

Хотілось би на станції якогось котика завести, але не можна. Хоча раніше тут були собаки і два котики - вони теж були включені в склад експедиції.

Полярники зрідка можуть приймати чужі судна у себе на станції

– До найближчої цивілізації вам тисячі кілометрів. Цілий рік ви в ізоляції, усі проблеми треба вирішувати самим. З якими небезпеками ви стикаєтесь?

– Дикі тварини тут такі, що якщо їх не чіпати, то вони не нападатимуть. У нас бувають сильні шторми. Це більше небезпека не так для здоров'я зимівників, скільки для інфраструктури станції і для наукових комплексів. Іноді дуже потужні урагани рвуть антени, валять стовпи електропередач до інших будівель, пошкоджують самі будівлі. Оце от небезпечно.

Під час водних експедицій є небезпека знаходження на човні в морі. Або часто працюючи по одному, не дай Бог когось може ударити струмом, або у тріщину якусь можна провалитися. Треба бути обережним, з холодною головою приймати рішення і грамотно все робити.

Іноді буває, що йдеш на лижах, а все зливається білим і не розумієш, де тут край. Небезпечно, бо можна звалитись.

Коли низький озон, то на вулицю виходимо в захисних окулярах. Наш озонометрист поміряв, що сьогодні озон близько 140 одиниць Добсона (норма озону - близько 300 одиниць Добсона. - Ред.)

– А чим це небезпечно?

– Озоновий шар створює захист від ультрафіолету, який вбиває все живе. Під час Антарктичної весни, це приблизно жовтень-листопад - озоновий шар мінімальний. Ось в цей час і всі говорять про цей феномен, який називають озоновою діркою. Тобто шар менший, в цей час ультрафіолет більше впливає на все живе. Тому треба захищатися. В першу чергу очі, бо можна їх "спалити". Тому ми користуємось окулярами. І коли дуже низький озон мажемось кремами.

Біологи вивчають місцевих тварин, але їм заборонено впливати на їхнє життя

– За рік експедиції, навіть не контактуючи з іншими людьми, ви певно також хворієте?

– Якщо щось стається, перша допомога у нас на місці - є лікар. Бувають проблеми пов'язані зі споживанням води, яку використовуємо з опріснювача. Вона без мінералів, вимивається кальцій з організму, тому страждають зуби. Можуть бути травми чи навіть серйозні операції та інфекції. У нас уже був випадок, коли доводилось робити хірургічне втручання. У будь-якому випадку лікар потрібен, щоб нам було спокійніше, бо життя людей у пріоритеті.

– А як ви переносите низькі температури? Звикли уже до холоду?

– Норвезький полярник Фрітьйоф Нансен колись сказав, що єдине до чого не може звикнути людина, так це до холоду. Я з ним погоджуюсь. Але ми живемо в 21 столітті, нам навіть екіпіровку зараз шиють за персональними розмірами. Зараз тут на станції гарні умови для роботи. Біологи виходять в океан на човні на цілий день, одежа тепла і надійна. У нас всього достатньо.

Станція з року в рік стає все сучаснішою та комфортабельнішою. Те, що працюючи на нашій станції ми весь термін знаходимось в стані зими, потужних вітрів і снігу, але будемо відвертими, станція розташована на узбережжі материка, і тут погода значно м’якша, чим в глибині материка. Крім того, в останні роки досить помітний тренд на потепління в регіоні Антарктичного півострова.

– Про Антарктиду ходить багато міфів, які найабсурдніші речі ви чули?

– Стосовно цікавих чуток про цей край, то тут їх безліч. Хтось каже, що в Антарктиді є ворота у потойбічний світ. Дехто вірить, що тут були гітлерівські бази. Але то все чутки.

Інша справа, коли ми стикаємось з тим, що ми не можемо пояснити. Весь світ зараз дивується дивовижною картою Пірі Рейса, яку знайшли в минулому столітті в архівах в Стамбулі. Карта датується приблизно 1513 роком і там є чіткий опис Антарктиди, яку відкрили тільки через 200 років. От це дивовижно - звідки взялися ці знання?

Є й смішні моменти. Іноді жартують про те, що чим займаються полярники на Південному полюсі - кажуть, що ми пінгвінів перевертаємо.

Також люди плутають і кажуть, що в Антарктиді живуть полярні ведмеді, але вони водяться в північних широтах, а у нас - пінгвіни.

До речі, зараз до станції приходять уже перші пінгвіни. Їх тут вже є близько 15, а скоро буде дуже багато, робитимуть гнізда. Ми до них не підходимо, бо нам заборонено втручатися у їхнє життя. Але нас вони не бояться.

Найбільше біля станції живе королівських пінгвінів

– Багато мандрівників мріють побувати в Антарктиді. Чи взагалі у майбутньому реальний туризм на цьому материку?

– На Антарктичному півострові дуже розповсюджений туристичний рух і я думаю він і буде в цьому сезоні десь приблизно з другої половини січня до березня. У цей час акваторія наших островів більш-менш відкрита від льоду і судна можуть заходити. У нас бувають заходи туристичних суден або яхт. Просто останні декілька років була ця епопея з ковідом, в минулу мою експедицію ми були не вакциновані, тому заборонено було заходити суднам на станцію.

– Тобто ви можете перетинатись ще з іншими людьми? Чи ви комунікуєте тільки між собою - ці 14 людей, які на острові?

– Цього року після відходу нашого судна забезпечення "Ноосфери" до нас ще заходив британський криголам "Сер Девід Атенборо". Вони вертались зі своєї станції Розера. Це було десь в березні чи на початку квітня. Вони проходили біля нас, зупинились і чоловік 10 побувало у нас на станції. А ми зробили візит до них на судно.

Ближче до Антарктичного літа вони можливо знову до нас зайдуть. До речі, в районі Антарктичного півострова антарктичним літом, коли дозволяє льодовий стан, приходить немало яхт. Маю з десяток друзів шкіперів та капітанів, дехто з них вже мені листи писав, що, мабуть, будуть в цьому році. Тобто вони просять дозволу стати біля станції, якщо все в порядку, ми дозволяємо і вони можуть короткий маленький візит зробити до нас, подивитись на станцію. А ми робимо маленьку екскурсію, спілкуємось.

Судно "Ноосфера" привозить команду та усі запаси харчів одразу на рік

- Іноді станцію "Вернадського" називають найпівденнішою частинкою України, а ви дотримуєтесь традицій? Святкуєте Різдво, Великдень?

- Під час війни назвати це якимись святкуваннями не можу. Суто, щоб підтримати традиції. Звісно, ми стараємось бути в цьому плані якби в тонусі. Ми спокійно відзначаємо всі дні народження зимівників - трохи сидимо за столом, спілкуємось, від нашого кухаря обов’язково буде торт.

Кожну суботу у нас більш-менш урочиста вечеря. Кухар нам готує страви, картоплю чи якесь м'ясо по особливому рецепту. Ми одягаємося в чисті сорочки, свіжу одежу, щоб бути "схожими" на людей. Це треба, щоб не забувати, що ми теж є джентльменами та іноді просто хочеться переодягатися зі своїх робочих костюмів у звичайну одежу.

Поблизу станції щорічно гніздять багато пінгвінів (фото надані прес-службою станції "Академік Вернадський")