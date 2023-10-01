Полярные медведи и база Гитлера. Полярник развеял мифы об Антарктиде и сказал, переворачивает ли пингвинов

Украинская исследовательская станция "Академик Вернадский" расположена в 15 тыс. км от Киева на антарктическом острове Галиндез. Для большинства населения планеты Антарктида остается недостижимым континентом. Именно поэтому она окутана множеством мифов и даже мистическими представлениями.
Об этом рассказал руководитель станции "Академик Вернадский", геофизик и участник 28-й исследовательской экспедиции Богдан Гаврилюк в интервью РБК-Украина.
"Что касается интересных слухов об этом крае, то здесь их множество. Кто-то говорит, что в Антарктиде есть ворота в потусторонний мир. Некоторые верят, что здесь были гитлеровские базы. Но это все слухи", - заявил полярник.
Также он рассказал, что иногда люди шутят, что полярникам нечем заняться на Южном полюсе, поэтому они там переворачивают пингвинов.
"Тоже люди часто путают и говорят, что в Антарктиде живут полярные медведи, но они водятся в северных широтах, а у нас - пингвины. Кстати, сейчас к станции приходят уже первые пингвины. Их здесь уже есть около 15, а скоро будет очень много, будут делать гнезда. Мы к ним не подходим, потому что нам запрещено вмешиваться в их жизнь. Но нас они не боятся", - рассказал Гаврилюк.
Напомним, что пингвины на станцию возвращаются с приходом антарктической весны, которая наступает 1 сентября. Птицы там гнездятся и уже в начале декабря вылупляется первое потомство. Больше всего возле станции субантарктических пингвинов.
Ученый признался, что его привлекает Антарктида своей неизведанностью, ведь там еще есть территории, на которых никогда не было ни одного человека.
"Другое дело, когда мы сталкиваемся с тем, что мы не можем объяснить. Весь мир сейчас удивляется карте Пири Рейса, которую нашли в прошлом веке в архивах в Стамбуле. Карта датируется примерно 1513 годом и там есть четкое описание Антарктиды, которую открыли только через 200 лет. Вот это удивительно - откуда взялись эти знания?" - добавил полярник.
Ранее мы писали о том, что полярник рассказал о еде в Антарктиде.
Читайте также наше большое интервью с полярником Богданом Гаврилюком.