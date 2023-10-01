Полярні ведмеді і база Гітлера. Полярник розвіяв міфи про Антарктиду і сказав, чи перевертає пінгвінів
Українська дослідницька станція "Академік Вернадський" розташована за 15 тис. км від Києва на антарктичному острові Галіндез. Для більшості населення планети Антарктида залишається вкрай недосяжним континентом. Саме тому вона оповита міфами і навіть містичними уявленнями.
Про це розповів керівник станції "Академік Вернадський", геофізик та учасник 28-ї дослідницької експедиції Богдан Гаврилюк в інтервʼю РБК-Україна.
Які твердження про Антарктиду є міфами
"Стосовно цікавих чуток про цей край, то тут їх безліч. Хтось каже, що в Антарктиді є ворота у потойбічний світ. Дехто вірить, що тут були гітлерівські бази. Але то все чутки", - заявив полярник.
Також він розповів, що іноді люди жартують, що полярникам нема чим зайнятися на Південному полюсі, тому вони там перевертають пінгвінів.
"Теж люди часто плутають і кажуть, що в Антарктиді живуть полярні ведмеді, але вони водяться в північних широтах, а у нас - пінгвіни. До речі, зараз до станції приходять уже перші пінгвіни. Їх тут вже є близько 15, а скоро буде дуже багато, робитимуть гнізда. Ми до них не підходимо, бо нам заборонено втручатися у їхнє життя. Але нас вони не бояться", - розповів Гаврилюк.
Нагадаємо, що пінгвіни до станції повертаються із приходом антарктичної весни, яка настає 1 вересня. Птахи там гніздяться і вже на початку грудня вилуплюється перше потомство. Найбільше біля станції субантарктичних пінгвінів.
Що дивує полярника в Антарктиді
Науковець зізнався, що його приваблює Антарктида своєю незвіданістю, адже там ще є території, на яких ніколи не була жодна людина.
"Інша справа, коли ми стикаємось з тим, що ми не можемо пояснити. Весь світ зараз дивується дивовижною картою Пірі Рейса, яку знайшли в минулому столітті в архівах в Стамбулі. Карта датується приблизно 1513 роком і там є чіткий опис Антарктиди, яку відкрили тільки через 200 років. От це дивовижно - звідки взялися ці знання?" - додав полярник.
Біля станції щорічно гніздяться пінгвіни (фото надані прес-службою станції "Академік Вернадський")
Раніше ми писали про те, що полярник розповів про їжу в Антарктиді.
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