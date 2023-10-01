Полярные медведи и база Гитлера. Полярник развеял мифы об Антарктиде и сказал, переворачивает ли пингвинов

Украинская исследовательская станция "Академик Вернадский" расположена в 15 тыс. км от Киева на антарктическом острове Галиндез. Для большинства населения планеты Антарктида остается недостижимым континентом. Именно поэтому она окутана множеством мифов и даже мистическими представлениями.

Какие утверждения об Антарктиде являются мифами

"Что касается интересных слухов об этом крае, то здесь их множество. Кто-то говорит, что в Антарктиде есть ворота в потусторонний мир. Некоторые верят, что здесь были гитлеровские базы. Но это все слухи", - заявил полярник.

Также он рассказал, что иногда люди шутят, что полярникам нечем заняться на Южном полюсе, поэтому они там переворачивают пингвинов.

"Тоже люди часто путают и говорят, что в Антарктиде живут полярные медведи, но они водятся в северных широтах, а у нас - пингвины. Кстати, сейчас к станции приходят уже первые пингвины. Их здесь уже есть около 15, а скоро будет очень много, будут делать гнезда. Мы к ним не подходим, потому что нам запрещено вмешиваться в их жизнь. Но нас они не боятся", - рассказал Гаврилюк.

Напомним, что пингвины на станцию возвращаются с приходом антарктической весны, которая наступает 1 сентября. Птицы там гнездятся и уже в начале декабря вылупляется первое потомство. Больше всего возле станции субантарктических пингвинов.

Что удивляет полярника в Антарктиде

Ученый признался, что его привлекает Антарктида своей неизведанностью, ведь там еще есть территории, на которых никогда не было ни одного человека.

"Другое дело, когда мы сталкиваемся с тем, что мы не можем объяснить. Весь мир сейчас удивляется карте Пири Рейса, которую нашли в прошлом веке в архивах в Стамбуле. Карта датируется примерно 1513 годом и там есть четкое описание Антарктиды, которую открыли только через 200 лет. Вот это удивительно - откуда взялись эти знания?" - добавил полярник.

Возле станции ежегодно гнездятся пингвины (фото предоставлены пресс-службой станции "Академик Вернадский")