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Полякова сказала, яким бізнесом займається її чоловік під час війни: "У нього завод"

Оля Полякова з чоловіком (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Оля Полякова заявила, що її чоловік, бізнесмен Вадим Буряковський, живе за рахунок артистки, однак у нього також є справа, яка приносить кошти родині.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки для проєкту "Слава+".

Як чоловік Полякової заробляє гроші під час війни

За словами виконавиці, її обранець, який під час повномасштабного вторгнення втратив свій дохід, вигадав новий бізнес.

Оля Полякова з чоловіком (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"В нього є завод, який він придбав дуже давно. Давно цей завод просто стояв і тільки тягнув. Але ось останнім часом.. У Вадіка є партнер тепер за бізнесом, вони разом роблять побутову техніку для міст. Це снігоприбиральні машини, сміттєвози", - розповіла Полякова.

На відміну від коханого, в Олі таких амбіцій немає, як і бізнесової жилки.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Також вона не планує вкладати гроші, аби вони приносили пасивний дохід.

"Я точно знаю, що мені треба приберегти гроші для навчання моїх дітей, бо в мене двоє. Їх треба вивчити. Якщо їх вчити за кордоном, це дуже дорого. Ми вже це проходили один рік і в нас ще це попереду. Я людина старої формації. В мене є ремесло. Це не бізнес те, чим я займаюся", - додала зірка.

 

Нещодавно ми розповідали, що чоловік відомої української художниці отримав поранення на фронті.

Також ми розповідали, що Тищенко розлучається з 28-річною дружиною.

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