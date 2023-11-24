Полякова сказала, яким бізнесом займається її чоловік під час війни: "У нього завод"

Як чоловік Полякової заробляє гроші під час війни

За словами виконавиці, її обранець, який під час повномасштабного вторгнення втратив свій дохід, вигадав новий бізнес.

Оля Полякова з чоловіком (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"В нього є завод, який він придбав дуже давно. Давно цей завод просто стояв і тільки тягнув. Але ось останнім часом.. У Вадіка є партнер тепер за бізнесом, вони разом роблять побутову техніку для міст. Це снігоприбиральні машини, сміттєвози", - розповіла Полякова.

На відміну від коханого, в Олі таких амбіцій немає, як і бізнесової жилки.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Також вона не планує вкладати гроші, аби вони приносили пасивний дохід.

"Я точно знаю, що мені треба приберегти гроші для навчання моїх дітей, бо в мене двоє. Їх треба вивчити. Якщо їх вчити за кордоном, це дуже дорого. Ми вже це проходили один рік і в нас ще це попереду. Я людина старої формації. В мене є ремесло. Це не бізнес те, чим я займаюся", - додала зірка.