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Тищенко розлучається з 28-річною дружиною: перші подробиці (фото)

Четвер 23 листопада 2023 14:40
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Тищенко розлучається з 28-річною дружиною: перші подробиці (фото) Тищенко прожив у шлюбі з Барановською з 2016 року (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)
Автор: Поліна Іваненко

51-річний одіозний нардеп Микола Тищенко розлучається зі своєї дружиною - 28-річною Аллою Барановською. Вони перебували у шлюбі з 2016 року.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, звідки з'явилася інформація про розлучення та як на усе це реагує Барановська.

Під час написання матеріалу було використано такі джерела: Bihus.Info, Instagram-сторінка обраниці Тищенка.

Тищенко та Барановська розлучаються - що відомо

23 листопада у ЗМІ з'явилася інформація про те, що стосункам нардепа та його молодої дружини настав кінець. Так, у мережі з'явився скріншот, який нібито свідчить про те, що 20 листопада Оболонський районний суд Києва відкрив провадження про розлучення Тищенка й Барановської.

Тищенко розлучається з 28-річною дружиною: перші подробиці (фото)Тищенко розлучається (скріншот: bihus.info)

Хто саме подав заяву про розлучення - поки що невідомо.

Як на інформацію реагує Барановська

І поки сам Тищенко не з'являється у соцмережах та нічого не коментує, Барановська вирішила викласти декілька Stories в Instagram. Втім, у них вона нічого не повідомила про розлучення.

Замість цього Барановська анонсувала своє "повернення" до соцмереж, почала розпродавати речі й заговорила про спогади.

Тищенко розлучається з 28-річною дружиною: перші подробиці (фото)

Тищенко розлучається з 28-річною дружиною: перші подробиці (фото)

Тищенко розлучається з 28-річною дружиною: перші подробиці (фото)

Що постить Барановська на тлі інформації про розлучення з Тищенком (скріншоти)

Окрім цього, блогерка розповіла про боротьбу з акне й пояснила, що має проблеми зі шкірою, які з'являються на тлі стресу та відсутності сна. Чи стосується це того, що ЗМІ заговорили про розлучення дівчини з нардепом - залишається загадкою.

Що відомо про стосунки Тищенка й Барановської

Скандальний ресторатор вперше розповів про таємне весілля з Барановською у 2016 році. Тоді Тищенку було 45 років, а його обраниці - 22.

Тищенко розлучається з 28-річною дружиною: перші подробиці (фото)Тищенко з дружиною та сином (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

У 2017 році Барановська народила від нього сина. Навіть про це зіркова пара оголосила не одразу, а лише за два місяці після пологів. Барановська та Тищенко завжди робили чимало спільних фото, з'являлися на обкладинках журналів та нерідко розповідали про "ідеальні" стосунки.

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що Тищенко заявив у поліцію про напад.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що Ксенія Мішина засвітилася у компанії відомого телеведучого.

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