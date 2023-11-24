ua en ru
Пт, 24 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чоловік відомої української художниці отримав поранення на фронті: деталі

П'ятниця 24 листопада 2023 14:45
UA EN RU
Чоловік відомої української художниці отримав поранення на фронті: деталі Євгенія Гапчинська з чоловіком (фото: instagram.com/e.gapchinska)
Автор: Іванна Пашкевич

Чоловік української художниці Євгенії Гапчинської Дмитро отримав поранення на фронті. З перших днів повномасштабного російського вторгнення він захищає рідну землю у лавах ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram живописиці.

Що відомо

Художниця опублікувала у соцмережах фото свого коханого, повідомивши, що причиною поранення став вибух ворожої міни.

Чоловік відомої української художниці отримав поранення на фронті: деталі

Дмитро Гапчинський отримав поранення на фронті (фото: instagram.com/e.gapchinska)

"Дімочка поранений. Міна", - коротко підписала кадр Євгенія.

Інших подробиць жінка розкривати не стала.

На другому знімку зображений Дмитро з перебинтованою та загіпсованою рукою.

Позаду нього - два прапори - України та УПА.

Чоловік відомої української художниці отримав поранення на фронті: деталі

Дмитро Гапчинський отримав поранення на фронті (фото: instagram.com/e.gapchinska)

Юзери побажали швидкого одужання воїну

Користувачі мережі підтримали Гапчинську.

  • Щиро співчуваю, бажаю одужання без ускладнень, та повернення додому. Тримайтеся, бережіть себе, нехай все буде добре
  • Швидкого одужання і дякувати Богу, що він живий
  • Чоловікові - легкого одужання без ускладнень! Вам - мегатерпіння та сякої-такої рівноваги. Тримайтесь, любі!
  • Він сильний, Ви - сильна. Ми з вами

Чоловік відомої української художниці отримав поранення на фронті: деталі

Євгенія Гапчинська з чоловіком (фото: instagram.com/e.gapchinska)

Нагадаємо, Дмитро Гапчинський захищає Україну від російських окупантів ще з 2014 року.

Після початку повномасштабної російсько-української війни чоловік продовжив боронити рідну землю від ворогів.

Чоловік відомої української художниці отримав поранення на фронті: деталі

Він, як і його дружина, є художником і дизайнером.

У перші місяці вторгнення будинок подружжя був пограбований окупантами.

Пара виховує двох дітей: старшу доньку Анастасію та сина Миколу.

Чоловік відомої української художниці отримав поранення на фронті: деталі

Євгенія Гапчинська з чоловіком та донькою (фото: instagram.com/e.gapchinska)

Раніше стало відомо, де зараз Вадим Тітушко, який став антигероєм Майдану.

Також ми розповідали, що на війні загинув чемпіон світу з кікбоксингу Сергій Лисюк.

Читайте РБК-Україна в Google News
художники Війна Росії проти України