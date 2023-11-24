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Полякова сказала, каким бизнесом занимается ее муж во время войны: "У него завод"

Оля Полякова с мужем (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Оля Полякова заявила, что ее муж, бизнесмен Вадим Буряковский, живет за счет артистки, однако у него тоже есть дело, которое приносит деньги семье.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для проекта "Слава+".

Как муж Поляковой зарабатывает деньги во время войны

По словам исполнительницы, ее избранник, который во время полномасштабного вторжения потерял свой доход, придумал новый бизнес.

Оля Полякова с мужем (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"У него есть завод, который он приобрел очень давно. Давно этот завод просто стоял и только тянул. Но вот в последнее время. У Вадика есть партнер теперь по бизнесу, они вместе делают бытовую технику для городов. Это снегоуборочные машины, мусоровозы", - рассказала Полякова.

В отличие от любимого, у Оли таких амбиций нет, как и бизнес жилки.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Также она не планирует вкладывать деньги, чтобы они приносили пассивный доход.

"Я точно знаю, что мне надо приберечь деньги для обучения моих детей, потому что у меня двое. Их надо выучить. Если их учить за границей, это очень дорого. Мы уже это проходили один год и у нас еще это впереди. Я человек старой формации. У меня есть ремесло. Это не бизнес то, чем я занимаюсь", - добавила звезда.

 

Недавно мы рассказывали, что муж известной украинской художницы получил ранение на фронте.

Также мы рассказывали, что Тищенко разводится с 28-летней женой.

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