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Полякова сказала, каким бизнесом занимается ее муж во время войны: "У него завод"

Пятница 24 ноября 2023 15:20
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Полякова сказала, каким бизнесом занимается ее муж во время войны: "У него завод" Оля Полякова с мужем (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Оля Полякова заявила, что ее муж, бизнесмен Вадим Буряковский, живет за счет артистки, однако у него тоже есть дело, которое приносит деньги семье.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для проекта "Слава+".

Как муж Поляковой зарабатывает деньги во время войны

По словам исполнительницы, ее избранник, который во время полномасштабного вторжения потерял свой доход, придумал новый бизнес.

Полякова сказала, каким бизнесом занимается ее муж во время войны: &quot;У него завод&quot;

Оля Полякова с мужем (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"У него есть завод, который он приобрел очень давно. Давно этот завод просто стоял и только тянул. Но вот в последнее время. У Вадика есть партнер теперь по бизнесу, они вместе делают бытовую технику для городов. Это снегоуборочные машины, мусоровозы", - рассказала Полякова.

В отличие от любимого, у Оли таких амбиций нет, как и бизнес жилки.

Полякова сказала, каким бизнесом занимается ее муж во время войны: &quot;У него завод&quot;

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Также она не планирует вкладывать деньги, чтобы они приносили пассивный доход.

"Я точно знаю, что мне надо приберечь деньги для обучения моих детей, потому что у меня двое. Их надо выучить. Если их учить за границей, это очень дорого. Мы уже это проходили один год и у нас еще это впереди. Я человек старой формации. У меня есть ремесло. Это не бизнес то, чем я занимаюсь", - добавила звезда.

Недавно мы рассказывали, что муж известной украинской художницы получил ранение на фронте.

Также мы рассказывали, что Тищенко разводится с 28-летней женой.

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