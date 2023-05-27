Полуниця виросте дрібною через ці три банальні помилки

Банальні помилки можуть зіпсувати ваш врожай полуниці. Ягода проста у вирощуванні, але їй теж треба приділити увагу, щоб не розчаруватися, отримавши дріб'язок замість крупних соковитих полуниць.
Чого не можна робити з полуницею - в матеріалі Styler далі
Полуниця потребує великої кількості світла для оптимального зростання та розвитку.
Якщо ягода вирощується в умовах недостатнього освітлення, вона може стати слабкою, витрачатиме всі сили на витягування пагонів, а ягоди будуть дрібними і рідкими.
Ваша полуниця потребує регулярного поливу, але дуже багато або занадто мало води може призвести до дрібних плодів.
Крім того варто знати, що надлишок вологи негативно впливає на смак ягід і може призвести до загнивання.
Полуниця потребує певних поживних речовин, таких як азот, фосфор і калій для хорошого росту і розвитку.
Якщо рослина не отримує достатньої кількості цих речовин, вона може "виродитися", стати дрібною та слабкою.
Чим корисна полуниця
Раніше ми писали також про добриво з холодильника, з яким полуниця виросте крупною.
Також читайте, кому не можна їсти полуницю, і в чому справжня цінність ягоди.