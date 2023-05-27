Клубника вырастет мелкой из-за этих трех банальных ошибок

Банальные ошибки могут испортить ваш урожай клубники. Ягода проста в выращивании, но ей тоже нужно уделить внимание, чтобы не разочароваться, получив мелочь вместо крупных сочных ягод.
Чего нельзя делать с клубникой - в материале Styler далее
Клубника нуждается в большом количестве света для оптимального роста и развития.
Если ягода выращивается в условиях недостаточного освещения, она может стать слабой, тратить все силы на вытягивание побегов, а ягоды будут мелкими и редкими.
Ваша клубника нуждается в регулярном поливе, но очень много или слишком мало воды может привести к мелким плодам.
Кроме того, следует знать, что избыток влаги негативно влияет на вкус ягод и может привести к загниванию.
Клубника нуждается в определенных питательных веществах, таких как азот, фосфор и калий для хорошего роста и развития.
Если растение не получает достаточного количества этих веществ, оно может "выродиться", стать мелким и слабым.
Раньше мы писали также о удобрениях из холодильника, с которым клубника вырастет крупной.
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