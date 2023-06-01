Полунична повня у червні 2023: чому вона особлива і що робити не можна

Коли настане повний місяць

Перша літня повня настане 4 червня о 06:41 за київським часом - у знаку Стрільця. Кельти цей повний місяць називають Кінським, а китайці - Місяцем Лотоса.

Стрілець - вогненний знак, який символізує бадьорість, енергію, рішучість та наполегливість. У дні повні люди стануть більш активними, відкритими та цілеспрямованими.

У багатьох з'явиться сильне бажання змін у житті та почнуть з'являтися ідеї, як це можна зробити. Варто їх записувати.

Що не можна робити в повний місяць 4 червня

Не можна метушитися, сваритися, панікувати, з'ясовувати стосунки. Місяць у Стрільці може посилити всі ці прояви. Невеликі конфлікти можуть перерости у серйозні протистояння, а брутальне слово викличе справжню пожежу.

З 3 по 5 червня постарайтеся не порушувати межі дозволеного, не ризикуйте, не робіть необачні вчинки. Місяць підштовхуватиме до такої поведінки, постарайтеся стримувати ці пориви. Інакше повернутись до стабільної ситуації буде дуже складно.

Не варто переїдати в ці дні, зловживати жирною, гострою, солоною їжею, алкоголем, солодощами. Будь-які надмірності – під забороною.

Не варто займатися роботами на землі або в саду - в повний місяць залиште всі рослини в спокої.

Будьте особливо обережні під час знайомств - нові люди можуть призвести до неприємностей. Новий контакт стане проблемним.

Не починайте нових справ, проєктів, роботи. Але можна займатися плануванням, складати списки.

Небажано займатися справами, що викликають негативні емоції – дивитися сумні фільми, слухати сумну музику, читати сумні книги. Не варто думати про щось погане.

Не слід позичати, брати у борг чи в кредит.

З обережністю варто відвідувати незнайому місцевість.

Небажано відвідувати галасливі вечірки.

Що можна робити в повний місяць 4 червня

Проведіть цей час без метушні - присвятіть його рутинній роботі, справам по дому, спокійному відпочинку. Можна побути наодинці, погуляти на свіжому повітрі.

Наведіть у будинку порядок, розкладіть усе на місця.

Творчим людям варто ловити натхнення – це позначиться на їхніх творах.

Цей день буде вдалим для роздумів і пошуків відповіді на складне питання.

Можна побути з сім'єю або у колі близьких друзів – подивіться добрий фільм, поспілкуйтеся, але без суперечок та з'ясування стосунків.

Якщо на вас нахлинуть спогади, то спрямуйте думки на щось хороше.

Приділіть час родичам, провідайте тих, хто живе далеко чи самотньо.

Приготуйте смачну вечерю та запросіть близьких друзів чи рідних – спілкування допоможе зміцнити зв'язки.

Займіться плануванням - на найближчий час, на літо, на кілька років уперед.