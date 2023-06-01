Клубничное полнолуние в июне 2023: почему оно особенное и что делать нельзя

В июне полнолуние состоится уже в это воскресенье, 4 июня. Его называют Клубничным из-за сезона сбора ягод в Северной Америке - такое название эта полная Луна получила от индейцев.
Чем это полнолуние будет особенным и что категорически делать нельзя - читайте в материале ниже.
Первое летнее полнолуние наступит 4 июня в 06:41 по киевскому времени - в знаке Стрельца. Кельты это полнолуние называют Лошадиным, а китайцы - Луной Лотоса.
Стрелец - огненный знак, который символизирует бодрость, энергию, решительность и настойчивость. В дни полнолуния люди станут более активными, открытыми и целеустремленными.
У многих появится сильное желание перемен в жизни и начнут появляться идеи, как это можно сделать. Стоит их записывать.
Нельзя суетиться, ссориться, паниковать, выяснять отношения. Луна в Стрельце может усилить все эти проявления. Небольшие конфликты могут перерасти в серьезные противостояния, а грубое слово вызовет настоящий пожар.
С 3 по 5 июня постарайтесь не нарушать границы дозволенного, не рискуйте, не совершайте опрометчивые поступки. Луна будет подталкивать к такому поведению, постарайтесь сдерживать эти порывы. Иначе вернуться к стабильной ситуации будет очень сложно.
Не стоит переедать в эти дни, злоупотреблять жирной, острой, соленой едой, алкоголем, сладостями. Любые излишества - под запретом.
Не стоит заниматься работами на земле или в саду - в полнолуние оставьте все растения в покое.
Будьте особенно осторожны при знакомствах - новые люди могут привести к неприятностям. Новый контакт станет проблемным.
Не начинайте новые дела, проекты, работу. Но можно заниматься планированием, составлять списки.
Нежелательно заниматься делами, которые вызывают негативные эмоции - смотреть грустные фильмы, слушать печальную музыку, читать грустные книги. Не стоит думать о чем-то плохом.
Не следует давать в долг, брать взаймы или кредит.
С осторожностью стоит посещать незнакомую местность.
Нежелательно посещать шумные вечеринки.
Проведите это время без суеты - посвятите его рутинной работе, делам по дому, спокойному отдыху. Можно побыть наедине, погулять на свежем воздухе.
Наведите в доме порядок, разложите все по местам.
Творческим людям стоит ловить вдохновение - это отразится на их произведениях.
Этот день будет хорош для размышлений и поисков ответа на сложный вопрос.
Можно побыть с семьей или в кругу близких друзей - посмотрите добрый фильм, пообщайтесь, но без споров и выяснений отношений.
Если вас одолеют воспоминания, то направьте мысли на что-то хорошее.
Уделите время родственникам, проведайте тех, кто живет далеко или в одиночестве.
Приготовьте вкусный ужин и пригласите близких друзей или родных - общение поможет укрепить связи.
Займитесь планированием - на ближайшее время, на лето, на пару лет вперед.
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