Місячний календар на червень 2023 року: на які дні не варто планувати важливі справи

Місячний календар на червень 2023 року (фото: pixabay.com)

Місячний календар з давніх часів використовували визначення оптимальної дати найрізноманітніших важливих справ - від вінчання до посадки городу. Залежно від фаз Місяця є дні, які не підходять для подорожей, зміни зачіски та багато іншого.

Коли у червні 2023 року будуть найвдаліші дні для важливих справ, а на які дні не варто нічого планувати - читайте нижче.