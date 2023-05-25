Найцікавіші факти про всі знаки Зодіаку: ви цього точно не знали

Гороскопи та астрологія існують з давніх-давен і кілька тисячоліть люди намагаються пов'язати вплив небесних тіл з характером, майбутнім і минулим. Залежно від дати народження, кожна людина має свій знак Зодіаку і з нею пов'язана безліч цікавих фактів.

Які цікаві факти про знаки Зодіаку ви точно не знали - читайте нижче.

1. У Зодіакальному гороскопі не 12 знаків, а 13. 13 знак - Змієносець.

2. Приблизно 500 млн людей на нашій планеті народилися під одним і тим же знаком Зодіаку

3. Знаки Зодіаку чітко розподілені за 4 групами, які відповідають головним стихіям: вогонь, земля, повітря та вода

4. На кожен знак Зодіаку впливає конкретна планета чи зірка. Вона керує характером знака Зодіаку.

5. Першими небо на 12 секторів поділили давні шумери. Саме від них походять відомі нам назви знаків Зодіаку.

6. Знак Терези - єдиний неживий знак Зодіаку

7. Знак Лев також відомий у багатьох країнах як Великий Вогонь

8. Знаки Зодіаку вважаються дітьми астрології

9. 12 знаків Зодіаку також символізують 12 різних етапів життя

10. Найсильніший знак Зодіаку – Овен. Також сильними вважаються Козероги, Леви та Скорпіони.

11. Ідеальна дружина за знаком Зодіаку – Рак

12. Представники знаку Риби - найбільші мрійники й постійно витають у хмарах

13. За деякими легендами, назви знаків Зодіаку виникли після подвигів Геракла

14. Найбільші довгожителі за знаком Зодіаку - Діва

15. Зодіакальне сузір'я починається з Овна

16. Представники цього ж знака вважаються найбільш темпераментними

17. Найпідступніший знак Зодіаку - Скорпіон

18. Найвірніші знаки Зодіаку – Діва та Телець

19. Найпривабливішим у всьому зодіакальному сузір'ї вважається Стрілець

20. Найкращими знаками - Телець та Терези

21. Більшість щасливчиків народилися під знаком Близнюки. А ще представники цього знаку вважаються найбільш товариськими.

22. Леви відрізняються найбільшим егоїзмом

23. Найпотаємніший знак - Козеріг

24. Генії найчастіше народжуються під знаком Водолія

25. Замикають зодіакальне сузір'я Риби й вважається, що вони мають хоча б одну якість усіх інших знаків.

26. Кожен знак Зодіаку має власні метафізичні властивості.

27. Найбільше ризикують у житті Овни та Тельці. І представники саме цих знаків найчастіше кінчають життя самогубством.

28. Найскромніші - Водолії. У них самі специфічні смаки.

29. Знак Зодіаку Рак – це точка літнього сонцестояння

30. Найсуперечливіші - Риби

31. Тільці люблять поїсти й тому частіше за інших страждають від зайвої ваги, а ще вони не помічають роки свого життя.

32. Стрільці ніколи не думають про старість - вони вічно молоді

33. Найнебезпечніша енергетика – у Скорпіонів. Саме вони найчастіше стають гіпнотизерами та магами.