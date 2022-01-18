Как получить помощь по безработице после увольнения: сколько будут выплачивать
Карантин стал настоящим испытанием для многих украинцев. Некоторым пришлось перейти на онлайн-работу и организовать рабочий офис у себя дома. А кое-кто и вовсе лишился работы – попал под сокращение или ликвидацию предприятия.
В Украине безработные имеют право на помощь от государства. Как правильно подать документы и какие нюансы нужно знать, рассказали в "Вікна".
Для оформления помощи по безработице украинцам нужно обращаться в центры занятости. Такие центры есть в каждом городе, областном или районном пункте. В больших городах их обычно несколько – в каждом районе.
Безработному нужно встать на учет и оформить документы для получения пособия, которое будет ежемесячно начисляться через банковские организации.
Какие нужны документы
- Паспорт или временное удостоверение гражданина Украины
- Идентификационный код
- Трудовая книжка (договор или другой документ, который подтверждает период занятости)
- Военный билет (по необходимости)
- Диплом или другой документ об образовании (по необходимости)
- Справка с последнего места работы о размере заработной платы – подается, если страховой стаж за последние 12 месяцев составляет не менее 6 месяцев.
От чего зависит размер помощи по безработице
Размер выплат по безработице зависит от многих факторов: от страхового или трудового стажа, от причины окончания трудовых отношений, размера заработной платы накануне увольнения.
При стаже до 2 лет – безработный будет получать 50% от оклада
При стаже от 2 до 6 лет – 55%
При стаже от 6 до 10 лет – 60%
От 10 лет и более – 70%
Сколько будут платить
Стоит отметить, что максимальный размер выплат по безработице привязан к прожиточному минимуму. Если он растет, то и максимальная помощь увеличивается.
Но размер такой помощи не может превышать четыре прожиточных минимума для работоспособных граждан – на данный момент эта сумма составляет 10 736 гривен.
Минимальная помощь по безработице не зависит от прожиточного минимума. Это фиксированная сумма, которая на данный момент составляет 650 гривен. На период карантина и в течение 30 дней после его окончания – 1000 гривен.
Минимальную помощь могут получить:
- Украинцы, которые за последние 12 месяцев отработали менее 6 месяцев
- Внутренне перемещенные лица, которые не могут документально подтвердить периоды работы
- Молодежь, которая после окончания учебы в заведениях среднего и высшего образования или после увольнения со срочной военной службы впервые ищет работу.
Если человек за последние 12 месяцев до увольнения отработал не менее 6 месяцев, то размер помощи составит 1 800 гривен.
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