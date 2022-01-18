Як отримати допомогу по безробіттю після звільнення: скільки будуть виплачувати

Карантин став справжнім випробуванням для багатьох українців. Деяким довелося перейти на онлайн-роботу та організувати робочий офіс у себе вдома. А дехто і зовсім втратив роботу - потрапив під скорочення або ліквідацію підприємства.

В Україні безробітні мають право на допомогу від держави. Як правильно подати документи і які нюанси потрібно знати, розповіли в " Вікна ".

Для оформлення допомоги по безробіттю українцям потрібно звертатися до центрів зайнятості. Такі центри є в кожному місті, обласному або районному пункті. У великих містах їх зазвичай кілька - в кожному районі.

Безробітному потрібно стати на облік і оформити документи для отримання допомоги, яка буде щомісяця нараховуватися через банківські організації.

Які потрібні документи

Паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України

Ідентифікаційний код

Трудова книжка (договір або інший документ, що підтверджує період зайнятості)

Військовий квиток (за потребою)

Диплом або інший документ про освіту (за потребою)

Довідка з останнього місця роботи про розмір заробітної плати - подається, якщо страховий стаж за останні 12 місяців становить не менше 6 місяців.

Від чого залежить розмір допомоги по безробіттю

Розмір виплат по безробіттю залежить від багатьох факторів: від страхового або трудового стажу, від причини закінчення трудових відносин, розміру заробітної плати напередодні звільнення.

При стажі до 2 років - безробітний отримуватиме 50% від окладу

При стажі від 2 до 6 років-55%

При стажі від 6 до 10 років – 60%

Від 10 років і більше-70%

Скільки платитимуть

Варто відзначити, що максимальний розмір виплат по безробіттю прив'язаний до прожиткового мінімуму. Якщо він росте, то і максимальна допомога збільшується.

Але розмір такої допомоги не може перевищувати чотири прожиткові мінімуми для працездатних громадян – на цей час ця сума становить 10 736 гривень.

Мінімальна допомога по безробіттю не залежить від прожиткового мінімуму. Це фіксована сума, яка на цей час становить 650 гривень. На період карантину та протягом 30 днів після його закінчення – 1000 гривень.

Мінімальну допомогу можуть отримати:

Українці, які за останні 12 місяців відпрацювали менш як 6 місяців

Внутрішньо переміщені особи, які не можуть документально підтвердити періоди роботи

Молодь, яка після закінчення навчання в закладах середньої та вищої освіти або після звільнення зі строкової військової служби вперше шукає роботу.

Якщо людина за останні 12 місяців до звільнення відпрацювала не менше 6 місяців, то розмір допомоги складе 1 800 гривень.