Половина украинцев не сможет оформить пенсию: с чем это связано

Пенсии в Украине с 2018 года начисляются согласно пенсионной реформе, которая предусматривает поэтапное увеличение требований к страховому стажу. Такая реформа будет действовать до 2028 года, и в Минсоцполитики говорят, что к этому периоду необходимый стаж сможет наработать только половина украинцев пенсионного возраста. Как будут меняться требования к стажу, и что делать в случае его нехватки - в материале Styler.

Стоит отметить, что до 2018 года достаточно было 15 лет страхового стажа (тот, за который ежемесячно идут страховые взносы в ПФУ из зарплаты). Стаж, приобретенный до 2004 года, приравнивается к страховому, его можно подтвердить записью в трудовой или справкой с работы (госархива, если предприятие ликвидировали). При этом при подтверждении не только стажа, но и зарплаты до 1 июля 2000 года, справка обязательна.

Требования к страховому стажу с 2018 до 2028 года возрастут с 25 до 35 лет

В Министерстве социальной политики говорят, что к 2028 году пойти на пенсию в 60 лет сможет только 45% украинцев. Таким образом увеличится число людей пенсионного возраста, которые не получают пенсии.

В 2020-м году для получения пенсии с 60-ти лет нужно будет иметь, как минимум 27 лет стажа. Для выхода на заслуженный отдых в 63 года требования к стажу составят от 17 до 27 лет, а в 65 лет можно оформить пенсию при стаже от 15 лет.

Ниже представлена таблица возрастания страхового стажа для украинцев пенсионного возраста.

Требования к страховому стажу для получения пенсии (фото: deltafinance.com.ua)

Пожилым людям, которые и к 65-ти не имеют достаточно стажа, придется работать и дальше или же обращаться в органы соцзащиты для назначения соцпомощи. В таком случае размер соцвыплат будет равняться прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.

Недостающий стаж можно купить

Для тех украинцев, которым недостает страхового стажа, можно его купить. Для этого нужно заключить договор о добровольном участии в системе общеообязательного пенсионного страхования с госорганами налоговой службы.

На основе документа определяется тот отрезок времени, за который заявитель хочет уплатить взносы, а также период, в течение которого они будут уплачены. За период после 2004 года плата составит 1039,06 грн в месяц (22 % от минимальной зарплаты с 1 января 2020 года). А для покупки стажа после 2004 года сумма удваивается, и в 2020 году один месяц стажа обойдется уже в 2 078,12 грн.