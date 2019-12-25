Половина українців не зможе оформити пенсію: з чим це пов'язано

Пенсії в Україні з 2018 року нараховуються відповідно до пенсійної реформи, яка передбачає поетапне збільшення вимог до страхового стажу. Така реформа буде діяти до 2028 року, і в Мінсоцполітики кажуть, що до цього періоду необхідний стаж зможе напрацювати лише половина українців пенсійного віку. Як будуть змінюватися вимоги до стажу, і що робити в разі його нестачі - у матеріалі Styler.

Варто відзначити, що до 2018 року достатньо було 15 років страхового стажу (той, за який щомісяця йдуть страхові внески в ПФУ з зарплати). Стаж, набутий до 2004 року, прирівнюється до страхового, його можна підтвердити записом в трудовій або довідкою з роботи (держархіву, якщо підприємство ліквідували). При цьому при підтвердженні не тільки стажу, але і зарплати до 1 липня 2000 року, довідка обов'язкова.

Вимоги до страхового стажу з 2018 до 2028 року зростуть з 25 до 35 років

У Міністерстві соціальної політики кажуть, що до 2028 році піти на пенсію в 60 років зможе тільки 45% українців. Таким чином збільшиться кількість людей пенсійного віку, які не отримують пенсії.

У 2020-му році для отримання пенсії з 60-ти років потрібно буде мати, як мінімум 27 років стажу. Для виходу на заслужений відпочинок у 63 роки вимоги до стажу складуть від 17 до 27 років, а в 65 років можна оформити пенсію при стажі від 15 років.

Нижче представлена таблиця зростання страхового стажу для українців пенсійного віку.

Вимоги до страхового стажу для отримання пенсії (фото: deltafinance.com.ua)

Літнім людям, які і до 65-ти не мають достатньо стажу, доведеться працювати і далі, або ж звертатися в органи соцзахисту для призначення соцдопомоги. У такому разі розмір соцвиплат буде дорівнювати прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб.

Нестачу стаж можна купити

Для тих українців, яким не вистачає страхового стажу, його можна купити. Для цього потрібно укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового пенсійного страхування з держорганами податкової служби.

На основі документа визначається той відрізок часу, за який заявник хоче сплатити внески, а також період, протягом якого вони будуть сплачені. За період після 2004 року плата складе 1039,06 грн в місяць (22 % від мінімальної зарплати з 1 січня 2020 року). А для покупки стажу після 2004 року сума подвоюється, і в 2020 році один місяць стажу обійдеться вже у 2 078,12 грн.