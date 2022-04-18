Как получить пенсию и другие выплаты в условиях войны: куда обращаться

В условиях военных действий получить свои пенсионные и другие выплаты в некоторых регионах становится сложно. Однако есть возможность получить деньги с адресной доставкой или в ближайшем отделении.
Как и где можно получить свою пенсию, субсидию или другие выплаты – читайте ниже.
Если вы получали пенсию через Укрпочту и находитесь на своем месте проживания
Чтобы проверить работу отделений в вашем регионе – воспользуйтесь этой ссылкой.
Если вы получали выплаты через банк и не можете снять сейчас наличные
Перед визитом убедитесь, что выбранное отделение на данный момент работает. В этом вам поможет специальная интерактивная карта.
Ранее мы рассказывали, как жителям Украины, которые вынуждены были перебраться в более безопасные области, перевести свои социальные выплаты и пенсии на новое место проживания.
А также мы писали о том, как можно упрощенно получить пособие по безработице во время военного положения в Украине.