Как получить пенсию и другие выплаты в условиях войны: куда обращаться

Если вы получали пенсию через Укрпочту и находитесь на своем месте проживания

Ожидайте пенсию, социальные выплаты или субсидию дома

Заберите пенсию, выплаты или субсидию в ближайшем отделении Укрпочты

Чтобы проверить работу отделений в вашем регионе – воспользуйтесь этой ссылкой.

Если вы получали выплаты через банк и не можете снять сейчас наличные

Воспользуйтесь услугой "С карты домой" – она позволяет получить средства или в ближайшем отделении Укрпочты или по адресу, который вы укажете

Снимите средства через POS-терминалы в отделениях Укрпочты. Список отделений с POS-терминалами – по этой ссылке.

Перед визитом убедитесь, что выбранное отделение на данный момент работает. В этом вам поможет специальная интерактивная карта.