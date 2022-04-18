Як отримати пенсію та інші виплати в умовах війни: куди звертатися

В умовах військових дій отримати свої пенсійні та інші виплати в деяких регіонах стає складно. Однак є можливість отримати гроші з адресною доставкою або в найближчому відділенні.
Як і де можна отримати свою пенсію, субсидію або інші виплати – читайте нижче.
Якщо ви отримували пенсію через Укрпошту і перебуваєте на своєму місці проживання
Щоб перевірити роботу відділень у Вашому регіоні - скористайтеся цим посиланням.
Якщо ви отримували виплати через банк і не можете зняти зараз готівку
Перед візитом переконайтеся, що вибране відділення на цей момент працює. У цьому Вам допоможе спеціальна інтерактивна карта.
Раніше ми розповідали, як жителям України, які змушені були перебратися в більш безпечні області, перевести свої соціальні виплати та пенсії на нове місце проживання.
А також ми писали про те, як можна спрощено отримати допомогу з безробіття під час воєнного стану в Україні.