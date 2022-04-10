Как упрощенно получить пособие по безработице во время войны: разъяснение

Во время действия военного положения в Украине внедрен упрощенный порядок регистрации безработных и выплаты пособия по безработице.

Как оформить помощь, читайте ниже в нашем материале Styler .

Кто имеет право на такую помощь?

Согласно Постановлению Кабмина от 19.03.2022 № 334, статус безработного сейчас предоставляется лицам трудоспособного возраста, которые не получают пенсию и не имеют предусмотренных законодательством доходов, с первого дня регистрации в центре занятости по их личному заявлению.

Как подать заявку?

По информации Юридического советчика, соответствующее заявление можно подать в любой центр занятости независимо от места фактического (зарегистрированного) проживания:

во время непосредственного посещения такого заведения;

в электронной форме, в частности, через портал Дия;

с помощью средств телекоммуникационной связи.

Какие документы нужны?

Перечень документов отличается в зависимости от выбранного способа обращения в центр занятости.

Для постановки на учет и оформления пособия по безработице при непосредственном посещении такого заведения необходимо иметь с собой:

документ, подтверждающий личность (например, паспорт),

документ, удостоверяющий место регистрации (прописку),

идентификационный код,

трудовую книжку (гражданско-правовой договор или документ, подтверждающий прекращение последнего вида занятости),

документ об образовании (при наличии),

другие документы (например, справку о постановке на учет ВПО).

Найти ближайшие работающие центры занятости поможет интерактивная карта. По ссылке можно найти здесь.

В свою очередь во время электронного обращения за помощью Портала Дия достаточно заполнить, подписать и подать в электронной форме заявления о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия по безработице.

Однако в этом случае во время первого визита в центр занятости, который должен быть назначен в течение 30 дней с даты завершения военного положения, необходимо будет подать и другие (указанные выше) документы.

Кто может подать заявку через Дию?

Сейчас воспользоваться электронной формой представления документов с помощью Дии могут только граждане Украины, которые имеют:

паспорт в форме ID-карты или биометрический загранпаспорт,

оформленный идентификационный код,

банковский счет, открытый по программе "єПідтримка",

возможность пройти электронную идентификацию с помощью Дія.Підпис, квалифицированных электронных подписи, или других средств, которые позволяют однозначно устанавливать личность.

При этом для подачи заявления о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия по безработице будет необходимо:

создать личный электронный кабинет пользователя на портале Дия,

заполнить и подписать заявление о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия по безработице, которые формируются средствами портала Дия,

подать в выбранный центр занятости заявление о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия по безработице,

выбрать и/или открыть банковский счет в рамках программы "єПідтримка".

Через портал Дия также можно будет в будущем подать заявление (без визита в ЦЗ). Воспользоваться ею, когда услуга заработает, смогут лишь лица, которые соответствуют приведенным выше требованиям по подаче заявлений через портал Дия и при этом на время введения военного положения имеют / имели определенное место работы на территории г. Киева, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской или Черниговской областей.

Как обратиться в центр занятости с помощью средств телекоммуникационной связи?

Подать заявку можно:

онлайн через специальную форму, ссылка здесь;

по электронной почте. В этом случае распечатанные, заполненные, подписанные и сфотографированные / сосканированные заявления (скачать можно здесь) необходимо направить на электронную почту [email protected] с указанием в теме письма слова "регистрация" и фамилии, имени, отчества заявителя. При этом приложения к письму в архивы не паковать;

через "горячие линии" Государственной службы занятости: +380963841043; +380677465665, +380635824623, +380990980243, +380981524170, +380683089314, +380934802190, +380963265646, +380993554905.

Вместе с тем в случае использования этих методов во время первого визита в центр занятости, который должен быть назначен в течение 30 дней с даты завершения военного положения, необходимо будет подать дополнительные документы, наличие которых требуется при постановке на учет в центре занятости.