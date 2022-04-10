Как упрощенно получить пособие по безработице во время войны: разъяснение
Во время действия военного положения в Украине внедрен упрощенный порядок регистрации безработных и выплаты пособия по безработице.
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Кто имеет право на такую помощь?
Согласно Постановлению Кабмина от 19.03.2022 № 334, статус безработного сейчас предоставляется лицам трудоспособного возраста, которые не получают пенсию и не имеют предусмотренных законодательством доходов, с первого дня регистрации в центре занятости по их личному заявлению.
Как подать заявку?
По информации Юридического советчика, соответствующее заявление можно подать в любой центр занятости независимо от места фактического (зарегистрированного) проживания:
- во время непосредственного посещения такого заведения;
- в электронной форме, в частности, через портал Дия;
- с помощью средств телекоммуникационной связи.
Какие документы нужны?
Перечень документов отличается в зависимости от выбранного способа обращения в центр занятости.
Для постановки на учет и оформления пособия по безработице при непосредственном посещении такого заведения необходимо иметь с собой:
- документ, подтверждающий личность (например, паспорт),
- документ, удостоверяющий место регистрации (прописку),
- идентификационный код,
- трудовую книжку (гражданско-правовой договор или документ, подтверждающий прекращение последнего вида занятости),
- документ об образовании (при наличии),
- другие документы (например, справку о постановке на учет ВПО).
Найти ближайшие работающие центры занятости поможет интерактивная карта. По ссылке можно найти здесь.
В свою очередь во время электронного обращения за помощью Портала Дия достаточно заполнить, подписать и подать в электронной форме заявления о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия по безработице.
Однако в этом случае во время первого визита в центр занятости, который должен быть назначен в течение 30 дней с даты завершения военного положения, необходимо будет подать и другие (указанные выше) документы.
Кто может подать заявку через Дию?
Сейчас воспользоваться электронной формой представления документов с помощью Дии могут только граждане Украины, которые имеют:
- паспорт в форме ID-карты или биометрический загранпаспорт,
- оформленный идентификационный код,
- банковский счет, открытый по программе "єПідтримка",
- возможность пройти электронную идентификацию с помощью Дія.Підпис, квалифицированных электронных подписи, или других средств, которые позволяют однозначно устанавливать личность.
При этом для подачи заявления о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия по безработице будет необходимо:
- создать личный электронный кабинет пользователя на портале Дия,
- заполнить и подписать заявление о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия по безработице, которые формируются средствами портала Дия,
- подать в выбранный центр занятости заявление о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия по безработице,
- выбрать и/или открыть банковский счет в рамках программы "єПідтримка".
Через портал Дия также можно будет в будущем подать заявление (без визита в ЦЗ). Воспользоваться ею, когда услуга заработает, смогут лишь лица, которые соответствуют приведенным выше требованиям по подаче заявлений через портал Дия и при этом на время введения военного положения имеют / имели определенное место работы на территории г. Киева, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской или Черниговской областей.
Как обратиться в центр занятости с помощью средств телекоммуникационной связи?
Подать заявку можно:
- онлайн через специальную форму, ссылка здесь;
- по электронной почте. В этом случае распечатанные, заполненные, подписанные и сфотографированные / сосканированные заявления (скачать можно здесь) необходимо направить на электронную почту [email protected] с указанием в теме письма слова "регистрация" и фамилии, имени, отчества заявителя. При этом приложения к письму в архивы не паковать;
- через "горячие линии" Государственной службы занятости: +380963841043; +380677465665, +380635824623, +380990980243, +380981524170, +380683089314, +380934802190, +380963265646, +380993554905.
Вместе с тем в случае использования этих методов во время первого визита в центр занятости, который должен быть назначен в течение 30 дней с даты завершения военного положения, необходимо будет подать дополнительные документы, наличие которых требуется при постановке на учет в центре занятости.
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