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Как получить пенсию, субсидию социальную помощь после эвакуации: куда обращаться

Новина українською →
Воскресенье 17 апреля 2022 17:55
Как получить пенсию, субсидию социальную помощь после эвакуации: куда обращаться Как перевести пенсию и соцвыплаты после эвакуации (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Смена места проживания из-за военных действий в Украине не должна стать помехой для получения пенсии, субсидий или социальной помощи. На новом месте проживания нужно обратиться в сервисные центры и сообщить свой новый адрес.

Куда обращаться украинцам и подробный алгоритм действий рассказали в "Дневнике безбарьерности".

В первую очередь украинцам, которые вынужденно сменили место проживания из-за военных действий, нужно позвонить в контакт-центр Укрпочты по номеру: 0 800 300 545 и выбрать раздел "Пенсии, социальные выплаты и субсидии".

Также можно обратиться в сервисные центры Пенсионного фонда в том регионе, где вы сейчас находитесь. Полный список контактов можно посмотреть вот тут.

Далее в разговоре с оператором нужно сообщить о необходимости получить пенсию, денежную помощь по новому адресу и предоставить такую информацию:

  • Фамилия, имя и отчество получателя
  • Адрес получения выплат до марта 2022 года
  • Паспортные данные – серию и номер паспорта
  • Номер телефона получателя выплат
  • Способ получения выплат – на почтовое отделение или по домашнему адресу
  • Новый адрес доставки: индекс отделения Укрпочты или на адрес временного проживания
  • Если вы получаете выплаты почтовым переводом, сообщите оператору дополнительно код перевода, полученный в смс-сообщении

Эту же процедуру можно и сделать и онлайн. Нужно заполнить заявку на переадресацию пенсии, субсидии и социальной помощи на сайте Укрпочты.

Важно! В отдельных городах и районах Украины из-за активных боевых действий выплаты помощи, льгот и субсидий проводятся с некоторыми особенностями. В частности, она происходит с центрального уровня – Министерство социальной политики перечисляет средства Ощадбанку, который обеспечивает перевод выплат:

Тем, кто получал выплаты через банки – на их банковские счета. То есть, если ранее вы получали выплаты на карту, то после перемещения вам не нужно никуда идти и обращаться. Все средства автоматически придут на ту же самую карту.

Гражданам, которые получали выплаты через Укрпочту, будет осуществлен денежный перевод, который можно будет получить в ближайшем отделении Ощадбанка. С собой нужно иметь паспорт и налоговый номер.

Дополнительно по вопросам социальных выплат, пенсий можно обратиться на горячую линию по номеру 1545 (работает круглосуточно, звонки бесплатные).

Напомним, ранее мы писали о том, как упрощенно получить пособие по безработице во время войны.

А также рассказывали о том, куда обращаться, если вам не начислили 6500 по программе еПідтримка.

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