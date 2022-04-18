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Как получить пенсию и другие выплаты в условиях войны: куда обращаться

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Понедельник 18 апреля 2022 17:58
Как получить пенсию и другие выплаты в условиях войны: куда обращаться Как получить пенсии и соцвыплаты в условиях войны (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В условиях военных действий получить свои пенсионные и другие выплаты в некоторых регионах становится сложно. Однако есть возможность получить деньги с адресной доставкой или в ближайшем отделении.

Как и где можно получить свою пенсию, субсидию или другие выплаты – читайте ниже.

Если вы получали пенсию через Укрпочту и находитесь на своем месте проживания

  • Ожидайте пенсию, социальные выплаты или субсидию дома
  • Заберите пенсию, выплаты или субсидию в ближайшем отделении Укрпочты

Чтобы проверить работу отделений в вашем регионе – воспользуйтесь этой ссылкой.

Если вы получали выплаты через банк и не можете снять сейчас наличные

  • Воспользуйтесь услугой "С карты домой" – она позволяет получить средства или в ближайшем отделении Укрпочты или по адресу, который вы укажете
  • Снимите средства через POS-терминалы в отделениях Укрпочты. Список отделений с POS-терминалами – по этой ссылке.

Перед визитом убедитесь, что выбранное отделение на данный момент работает. В этом вам поможет специальная интерактивная карта.

Как получить пенсию и другие выплаты в условиях войны: куда обращаться

Ранее мы рассказывали, как жителям Украины, которые вынуждены были перебраться в более безопасные области, перевести свои социальные выплаты и пенсии на новое место проживания.

А также мы писали о том, как можно упрощенно получить пособие по безработице во время военного положения в Украине.

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