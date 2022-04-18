Як отримати пенсію та інші виплати в умовах війни: куди звертатися

В умовах військових дій отримати свої пенсійні та інші виплати в деяких регіонах стає складно. Однак є можливість отримати гроші з адресною доставкою або в найближчому відділенні.

Як і де можна отримати свою пенсію, субсидію або інші виплати – читайте нижче.

Якщо ви отримували пенсію через Укрпошту і перебуваєте на своєму місці проживання

Очікуйте пенсію, соціальні виплати або субсидію вдома

Заберіть пенсію, виплати або субсидію в найближчому відділенні Укрпошти

Щоб перевірити роботу відділень у Вашому регіоні - скористайтеся цим посиланням.

Якщо ви отримували виплати через банк і не можете зняти зараз готівку

Скористайтеся послугою "З карти додому"- вона дозволяє отримати кошти або в найближчому відділенні Укрпошти або за адресою, яку ви вкажете

Зніміть кошти через POS-термінали у відділеннях Укрпошти. Список відділень з POS-терміналами - за цим посиланням.

Перед візитом переконайтеся, що вибране відділення на цей момент працює. У цьому Вам допоможе спеціальна інтерактивна карта.