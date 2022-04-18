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Як отримати пенсію та інші виплати в умовах війни: куди звертатися

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Понеділок 18 квітня 2022 17:58
Як отримати пенсію та інші виплати в умовах війни: куди звертатися Як отримати пенсії та соцвиплати в умовах війни (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В умовах військових дій отримати свої пенсійні та інші виплати в деяких регіонах стає складно. Однак є можливість отримати гроші з адресною доставкою або в найближчому відділенні.

Як і де можна отримати свою пенсію, субсидію або інші виплати – читайте нижче.

Якщо ви отримували пенсію через Укрпошту і перебуваєте на своєму місці проживання

  • Очікуйте пенсію, соціальні виплати або субсидію вдома
  • Заберіть пенсію, виплати або субсидію в найближчому відділенні Укрпошти

Щоб перевірити роботу відділень у Вашому регіоні - скористайтеся цим посиланням.

Якщо ви отримували виплати через банк і не можете зняти зараз готівку

  • Скористайтеся послугою "З карти додому"- вона дозволяє отримати кошти або в найближчому відділенні Укрпошти або за адресою, яку ви вкажете
  • Зніміть кошти через POS-термінали у відділеннях Укрпошти. Список відділень з POS-терміналами - за цим посиланням.

Перед візитом переконайтеся, що вибране відділення на цей момент працює. У цьому Вам допоможе спеціальна інтерактивна карта.

Як отримати пенсію та інші виплати в умовах війни: куди звертатися

Раніше ми розповідали, як жителям України, які змушені були перебратися в більш безпечні області, перевести свої соціальні виплати та пенсії на нове місце проживання.

А також ми писали про те, як можна спрощено отримати допомогу з безробіття під час воєнного стану в Україні.

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