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Как получить пенсионное удостоверение в оккупации: украинцам объяснили, куда обращаться

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Суббота 11 июня 2022 21:01
Как получить пенсионное удостоверение в оккупации: украинцам объяснили, куда обращаться Как получить пенсионное удостоверение (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинца, которые находятся на временно оккупированных территориях рассказали, как получить пенсионное удостоверение.

Об этом сообщили на странице Пенсионного фонда Украины.

Как получить удостоверение

В частности, сейчас сервисные центры Главного управления Пенсионного фонда Украины на оккупированных территориях и территориях, где идут активные боевые действия, временно не обслуживают граждан.

Чтобы получить информацию о том, как можно получить пенсионное удостоверение жителям временно оккупированных территорий, необходимо обратиться на горячую линию контакт-центра ПФУ. Для этого можно выбрать один из способов:

Также ознакомиться с перечнем сервисных центров главных управлений Пенсионного фонда Украины, куда можно обратиться, можно по ссылке.

Как оформить пенсию на оккупированной территории

Украинцам, которые оказались в оккупации и хотят оформить пенсию, предложили два варианта решения проблемы.

Первое - это пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом было подано на перевод в электронный вид трудовой книжки).

Во-вторых, если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Ранее мы сообщали, какой должна быть пенсия по потере кормильца и куда исчезли надбавка детям войны.

Также украинцы могут узнать размер будущей пенсии.

Кроме того, как украинцам получить субсидию на оккупированных территориях.

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