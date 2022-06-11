Как получить пенсионное удостоверение в оккупации: украинцам объяснили, куда обращаться
Украинца, которые находятся на временно оккупированных территориях рассказали, как получить пенсионное удостоверение.
Об этом сообщили на странице Пенсионного фонда Украины.
Как получить удостоверение
В частности, сейчас сервисные центры Главного управления Пенсионного фонда Украины на оккупированных территориях и территориях, где идут активные боевые действия, временно не обслуживают граждан.
Чтобы получить информацию о том, как можно получить пенсионное удостоверение жителям временно оккупированных территорий, необходимо обратиться на горячую линию контакт-центра ПФУ. Для этого можно выбрать один из способов:
- по телефонам: 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71;
- через веб-портал электронных услуг.
Также ознакомиться с перечнем сервисных центров главных управлений Пенсионного фонда Украины, куда можно обратиться, можно по ссылке.
Как оформить пенсию на оккупированной территории
Украинцам, которые оказались в оккупации и хотят оформить пенсию, предложили два варианта решения проблемы.
Первое - это пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом было подано на перевод в электронный вид трудовой книжки).
Во-вторых, если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
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