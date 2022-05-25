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Как украинцам получить субсидию на оккупированных территориях: подробная инструкция

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Среда 25 мая 2022 21:38
Как украинцам получить субсидию на оккупированных территориях: подробная инструкция Субсидии на оккупированных территориях (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине люди, оказавшиеся на временно оккупированных Россией территориях, продолжают получать субсидии.

Об этом сообщили на сайте Социальной информационной платформы.

Как начисляются выплаты

Субсидии и социальные пособия будут продлены до конца войны. Это произойдет автоматически.

Все социальные выплаты для жителей неподконтрольных территорий продолжают начислять и финансировать.

В частности, если человек до войны получал средства на банковскую карточку, то сейчас он будет продолжать получать их этим же способом.

Также есть люди, которые получали соцвыплаты через "Укрпочту". В таком случае, если сейчас в их регионе отделения не работают, то человек может перевести свои выплаты на почтовое отделение на безопасной территории.

Эксперты говорят, что она это можно сделать, обратившись на горячую линию "Укрпочты" по номеру: 0 800 300 545 (работает ежедневно с 8:00 до 22:00). Также по этому же номеру можно перевести средства на банковский счет.

Сейчас около 6 млн человек в Украине получает соцпомощь, а пенсию - еще около 11 млн.

В течение военного положения Министерство социальной политики профинансировало 100% выплат субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Также за апрель профинансирована выплата 100% назначенных социальных пособий на сумму 5,3 миллиарда гривен для около 2,3 миллиона получателей.

Ранее мы сообщали, что субсидии во время войны будут назначаться по-новому.

Также мы писали, что правительство изменило порядок выплат льгот и жилищных субсидий.

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