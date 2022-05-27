Какой должна быть пенсия по потере кормильца и куда исчезли надбавка детям войны
В Украине пенсия по потере кормильца назначается в размере 50% от пенсии мужа. В частности, ее размер зависит от стажа и даже от зарплаты.
Об этом сообщает На Пенсии.
Почему нет надбавок детям войны
Женам умерших участников войны и боевых действий, признанных при жизни лицами с инвалидностью, пенсии повышаются на 10% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Эксперты говорят, что размер такого прожиточного минимума с 1 декабря 2021 года составляет 1934 гривны. То есть в этом случае к пенсии установлена доплата в размере 193,40 гривны. Это предусмотрено Законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Если мужчина одновременно имеет право на надбавку по этому закону и по закону "О социальной защите детей войны", то назначается только одна надбавка на его выбор.
Видимо, из-за этого большинству украинцев прекратили выплату повышения как детям войны.
Какие доплаты за награды
Доплаты за награды регулируются законом "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". В частности, если человек награжден хотя бы одним орденом Украины или бывшего СССР, то он имеет право на пенсию за особые заслуги в размере 23% указанного выше прожиточного минимума.
То есть речь может идти о дополнительной пенсии в размере 444,82 гривны. Если ваш муж имел право на такую доплату, то жена должна была получать к своей пенсии половину от этой суммы - 222,41 гривны, то есть 50%, как в случае и с основным видом пенсии.
Кроме того, люди, которые награждены одним орденом, а, например, орденом Трудовой Славы трех степеней, то они претендуют на пенсию за особые заслуги в размере уже 39% соответствующего прожиточного минимума (754,26 гривны).
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