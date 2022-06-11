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Як отримати пенсійне посвідчення в окупації: українцям пояснили, куди звертатися

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Субота 11 червня 2022 21:01
Як отримати пенсійне посвідчення в окупації: українцям пояснили, куди звертатися Як отримати пенсійне посвідчення (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українця, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях розповіли, як отримати пенсійне посвідчення.

Про це повідомили на сторінці Пенсійного фонду України.

Як отримати посвідчення

Зокрема, зараз сервісні центри Головного управління Пенсійного фонду України на окупованих територіях та територіях, де йдуть активні бойові дії, тимчасово не обслуговують громадян.

Щоб отримати інформацію про те, як можна отримати пенсійне посвідчення мешканцям тимчасово окупованих територій, необхідно звернутися на гарячу лінію контакт-центру ПФУ. Для цього можна вибрати один зі способів:

Також ознайомитись із переліком сервісних центрів головних управлінь Пенсійного фонду України, куди можна звернутися, можна за посиланням.

Як оформити пенсію на окупованій території

Українцям, які опинилися в окупації та хочуть оформити пенсію, запропонували два варіанта вирішення проблеми.

Перше - це пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо у реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою було подано на переведення в електронний вид трудової книжки).

По-друге, якщо стажу в РЗО недостатньо, то пенсію буде призначено за заявою, яку можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Раніше ми повідомляли, якою має бути пенсія з втрати годувальника та куди зникли надбавка дітям війни.

Також українці можуть дізнатися розмір майбутньої пенсії.

Окрім того, як українцям отримати субсидію на окупованих територіях.

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