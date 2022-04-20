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Как получить марку "Русский военный корабль", не стоя в километровой очереди (ее можно сделать самому

Новина українською →
Среда 20 апреля 2022 22:05
Как получить марку "Русский военный корабль", не стоя в километровой очереди (ее можно сделать самому Украинцы могут купить марку "Русский военный корабль, иди нах*й" (фото: ukrposhta.ua)
Автор: Дмитрий Войналович

Марка "Русский военный корабль, иди нах*й" от Укрпочты уже побила все рекорды. Миллионы украинцев хотят приобрести ее себе на память. Ежедневно сотни и тысячи людей выстраиваются в очередь возле главпочтамта в Киеве. Но 20 апреля стало известно, что продажу марки приостановили... Украинцы, конечно же, расстроились.

Но Укрпочта уже поспешила успокоить клиентов. Скоро едва ли не самую популярную марку в мире можно будет снова купить. Как это сделать и какова цена марки - читайте в нашем материале ниже.

Почему 20 апреля украинцы не могли купить марку?

В среду представители Укрпочты сообщили, что на сегодняшний день были проданы уже около 700 тысяч марок "Русский военный корабль, иди нах*й".

Но 20 апреля ее уже не продавали в отделениях почты в разных городах страны - только в главпочтамте на Крещатике, 22.

Однако и там в этот день марки продавались исключительно для тех 1500 клиентов, которые днем ранее не смогли их получить и записались в список.

Все ограничения на покупку марок, говорят в Укрпочте, введены с единственной целью - чтобы как можно больше людей могло приобрести их.

Как же купить марку?

Уже 21 апреля клиенты, которые ранее сделали заказ марки "Русский военный корабль, иди нах*й" и чьи заказы были аннулированы, первыми получат свои сувениры. Для продажи через интернет-магазин будут выделены 100 тысяч марок.

Заметим, что купить онлайн можно будет максимум два листа на один заказ (до этого момента было не более трех листов на заказ).

Как получить марку &quot;Русский военный корабль&quot;, не стоя в километровой очереди (ее можно сделать самому

А уже с пятницы онлайн-заказ будет доступен для остальных желающих.

"Таким образом еще больше, чем 8300 клиентов смогут получить марки", - сказали в Укрпочте.

Как получить марку &quot;Русский военный корабль&quot;, не стоя в километровой очереди (ее можно сделать самому

А вот остальной тираж будет использован для официальных делегаций, музейных фондов, международных обязательств Укрпочты в рамках Всемирного почтового союза, и по филателистическим абонементам.

Конечно, вы можете приобрести популярную марку у тех людей, которые уже приобрели ее сами.

Однако обратите внимание: перекупщики взвинтили цену на марку в десятки, а то и сотни раз.

В частности, на OLX один лист, который состоит из шести марок, продают за 10 тысяч гривен.

Как получить марку &quot;Русский военный корабль&quot;, не стоя в километровой очереди (ее можно сделать самому

Кто продает марки еще дороже. Но продавец, который правит за сувениры аж 25 тысяч гривен, обещает: вырученные средства будут потрачены на поддержку беженцев, которые "вынуждены были покинуть дома из-за вонючих орков".

Как получить марку &quot;Русский военный корабль&quot;, не стоя в километровой очереди (ее можно сделать самому

К слову, администрация OLX, судя по всему, не одобряет желания продавцов нажиться на продаже марок. Много объявлений отклоняются, как только попадают на сайт.

Но можно приобрести марки и на зарубежных ресурсах. Например, на eBay, одну марку продают за 100 долларов или даже дороже.

Как получить марку &quot;Русский военный корабль&quot;, не стоя в километровой очереди (ее можно сделать самому

Хотя есть варианты купить ее и дешевле (если повезет, потому что желающих со всего мира вдоволь).

Как получить марку &quot;Русский военный корабль&quot;, не стоя в километровой очереди (ее можно сделать самомуКак получить марку &quot;Русский военный корабль&quot;, не стоя в километровой очереди (ее можно сделать самому

Напомним, что марка "Русский военный корабль, иди нах*й" существует в двух номиналах - для оплаты почтовых отправлений по Украине (номинал F, эквивалент 23 гривны) и для оплаты отправлений, следующих за границу (W номинал, эквивалент 1,5 долларов - 44 гривны).

Еще один способ получить марку

Если же вы не имеете возможности приобрести марку "Русский военный корабль, иди нах*й", то... можете сделать ее сами!

На сайте Укрпочты есть раздел "Ваша марка". Там можно заказать почтовую продукцию с персональным дизайном.

Как получить марку &quot;Русский военный корабль&quot;, не стоя в километровой очереди (ее можно сделать самому

Собственную марку можно заказать онлайн по ссылке. Для этого вам нужно будет:

  • Выбрать шаблон маркового листа. В нем определено количество собственных почтовых марок и порядок их размещения в листе.

Как получить марку &quot;Русский военный корабль&quot;, не стоя в километровой очереди (ее можно сделать самому

  • Выбрать изображение, которые будут размещены на собственной почтовой марке.
  • Указать необходимое количество листов марки (минимальное количество, которое можно заказать - один лист).

Расширение фото или картинки должно быть 300 dpi (точек на дюйм).

Добавим, что на собственную почтовую продукцию не разрешается наносить высказывания или изображения:

  • политического характера
  • которые противоречит этическим нормам и законодательству Украины
  • которые несут потенциальную угрозу государственному суверенитету и территориальной целостности государства.

Но подпадает ли "русский военный корабль" под эти определения? Попробовать все же стоит!

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