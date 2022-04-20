Как получить марку "Русский военный корабль", не стоя в километровой очереди (ее можно сделать самому

Марка "Русский военный корабль, иди нах*й" от Укрпочты уже побила все рекорды . Миллионы украинцев хотят приобрести ее себе на память. Ежедневно сотни и тысячи людей выстраиваются в очередь возле главпочтамта в Киеве. Но 20 апреля стало известно, что продажу марки приостановили... Украинцы, конечно же, расстроились.

Но Укрпочта уже поспешила успокоить клиентов. Скоро едва ли не самую популярную марку в мире можно будет снова купить. Как это сделать и какова цена марки - читайте в нашем материале ниже.

Почему 20 апреля украинцы не могли купить марку?

В среду представители Укрпочты сообщили, что на сегодняшний день были проданы уже около 700 тысяч марок "Русский военный корабль, иди нах*й".

Но 20 апреля ее уже не продавали в отделениях почты в разных городах страны - только в главпочтамте на Крещатике, 22.

Однако и там в этот день марки продавались исключительно для тех 1500 клиентов, которые днем ранее не смогли их получить и записались в список.

Все ограничения на покупку марок, говорят в Укрпочте, введены с единственной целью - чтобы как можно больше людей могло приобрести их.

Как же купить марку?

Уже 21 апреля клиенты, которые ранее сделали заказ марки "Русский военный корабль, иди нах*й" и чьи заказы были аннулированы, первыми получат свои сувениры. Для продажи через интернет-магазин будут выделены 100 тысяч марок.

Заметим, что купить онлайн можно будет максимум два листа на один заказ (до этого момента было не более трех листов на заказ).

А уже с пятницы онлайн-заказ будет доступен для остальных желающих.

"Таким образом еще больше, чем 8300 клиентов смогут получить марки", - сказали в Укрпочте.

А вот остальной тираж будет использован для официальных делегаций, музейных фондов, международных обязательств Укрпочты в рамках Всемирного почтового союза, и по филателистическим абонементам.

Конечно, вы можете приобрести популярную марку у тех людей, которые уже приобрели ее сами.

Однако обратите внимание: перекупщики взвинтили цену на марку в десятки, а то и сотни раз.

В частности, на OLX один лист, который состоит из шести марок, продают за 10 тысяч гривен.

Кто продает марки еще дороже. Но продавец, который правит за сувениры аж 25 тысяч гривен, обещает: вырученные средства будут потрачены на поддержку беженцев, которые "вынуждены были покинуть дома из-за вонючих орков".

К слову, администрация OLX, судя по всему, не одобряет желания продавцов нажиться на продаже марок. Много объявлений отклоняются, как только попадают на сайт.

Но можно приобрести марки и на зарубежных ресурсах. Например, на eBay, одну марку продают за 100 долларов или даже дороже.

Хотя есть варианты купить ее и дешевле (если повезет, потому что желающих со всего мира вдоволь).

Напомним, что марка "Русский военный корабль, иди нах*й" существует в двух номиналах - для оплаты почтовых отправлений по Украине (номинал F, эквивалент 23 гривны) и для оплаты отправлений, следующих за границу (W номинал, эквивалент 1,5 долларов - 44 гривны).

Еще один способ получить марку

Если же вы не имеете возможности приобрести марку "Русский военный корабль, иди нах*й", то... можете сделать ее сами!

На сайте Укрпочты есть раздел "Ваша марка". Там можно заказать почтовую продукцию с персональным дизайном.

Собственную марку можно заказать онлайн по ссылке. Для этого вам нужно будет:

Выбрать шаблон маркового листа. В нем определено количество собственных почтовых марок и порядок их размещения в листе.

Выбрать изображение , которые будут размещены на собственной почтовой марке.

, которые будут размещены на собственной почтовой марке. Указать необходимое количество листов марки (минимальное количество, которое можно заказать - один лист).

Расширение фото или картинки должно быть 300 dpi (точек на дюйм).

Добавим, что на собственную почтовую продукцию не разрешается наносить высказывания или изображения:

политического характера

которые противоречит этическим нормам и законодательству Украины

которые несут потенциальную угрозу государственному суверенитету и территориальной целостности государства.

Но подпадает ли "русский военный корабль" под эти определения? Попробовать все же стоит!