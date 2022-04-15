Марка с кораблем от Укрпочты бьет все рекорды: очередь больше, чем за iPhone
В Укрпочте презентовали новую почтовую марку военного времени. На ней изображен украинский военный на берегу, а в море – русский военный корабль, который был послан пограничником на острове Змеиный.
Стоит отметить, что на изображение попал именно тот самый крейсер "Москва", который затонул у берегов Севастополя 14 апреля. Новая марка вызвала такой ажиотаж, что украинцы стоят в очереди на Укрпочту, чтобы приобрести ее.
Фото огромной очереди в Киеве разместили на странице Укрпочты в Twitter.
"Пожалуй, впервые в истории, когда очередь за почтовой маркой больше, чем за айфоном", - так подписана фотография.
На снимке видно, что на Главпочтамте в Киеве выстроилась огромная очередь за маркой.
Очередь за маркой в Киеве
В комментариях пользователи просят допечатать еще один тираж и показывают очереди на других Главпочтамтах Украины. Жители из Днепра, Ужгорода и Запорожья пишут, что марку купить просто невозможно.
- Уважаемая Укрпочта, допечатайте тираж, на виолити уже спекулянты продают по 500 гривен за блок и по 200 гривен конверт. Тираж должен быть таким, чтобы марка досталась всем желающим во всем мире.
- Продавайте онлайн, пожалуйста. С международной доставкой. Клиентов будет много. Можете даже цену накрутить с целью доната на государственные потребности.
- В Ужгороде уже нет. На центральном отделении вообще клуб юных филателистов можно было открывать – все за маркой. Даже такие, кто в жизни ни одного бумажного письма не написал.
А вот так выглядит Главпочтамт во Львове:
Очередь за маркой во Львове
Напомним, ранее мы писали о том, что известно о герое с острова Змеиный, который сказал крылатую фразу о русском военном корабле.
А также рассказывали о том, что ВСУ нанесли удар по самому дорогому и крупному крейсеру России.