Марка с кораблем от Укрпочты бьет все рекорды: очередь больше, чем за iPhone

Фото: Украинцы стоят в очередях за новой военной маркой с кораблем (Укрпочта)

В Укрпочте презентовали новую почтовую марку военного времени. На ней изображен украинский военный на берегу, а в море – русский военный корабль, который был послан пограничником на острове Змеиный. Стоит отметить, что на изображение попал именно тот самый крейсер "Москва", который затонул у берегов Севастополя 14 апреля. Новая марка вызвала такой ажиотаж, что украинцы стоят в очереди на Укрпочту, чтобы приобрести ее.

Фото огромной очереди в Киеве разместили на странице Укрпочты в Twitter.