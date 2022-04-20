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Як отримати марку "Русскій воєнний корабль", не стоячи у кілометровій черзі (її можна зробити самому)

Новость на русском →
Середа 20 квітня 2022 22:05
Як отримати марку "Русскій воєнний корабль", не стоячи у кілометровій черзі (її можна зробити самому) Українці можуть купити марку "Рускій воєнний корабль, іді нах*й" (фото: ukrposhta.ua)
Автор: Дмитрий Войналович

Марка "Рускій воєнний корабль, іді нах*й" від Укрпошти уже побила всі рекорди. Мільйони українців хочуть придбати її собі на пам'ять. Щодня сотні і тисячі людей вишуковуються у чергу біля головпоштамту у Києві. Але 20 квітня стало відомо, що продаж марки призупинили... Українці, звісно ж, засмутилися.

Але Укрпошта вже поспішила заспокоїти клієнтів. Скоро чи не найпопулярнішу марку у світі можна буде знову купити. Як це зробити і яка ціна марки - читайте у нашому матеріалі нижче.

Чому 20 квітня українці не могли купити марку?

У середу представники Укрпошти повідомили, що на сьогодні було продано вже близько 700 тисяч марок "Рускій воєнний корабль, іді нах*й".

Але 20 квітня її вже не продавали у відділеннях пошти в різних містах країни - лише в головпоштамті на Хрещатику, 22.

Одначе і там цього дня марки продавалися виключно для тих 1500 клієнтів, які днем раніше не змогли їх отримати та записалися у список.

Всі обмеження на покупку марок, кажуть в Укрпошті, введені з єдиною метою - щоб якомога більше людей могло придбати їх.

Як же купити марку?

Вже 21 квітня клієнти, які раніше зробили замовлення марки "Рускій воєнний корабль, іді нах*й" і чиї замовлення були анульовані, першими отримають свої сувеніри. Для продажу через інтернет-магазин будуть виділені 100 тисяч марок.

Зауважимо, що купити онлайн можна буде максимум два листи на одне замовлення (до цього моменту було не більше як три листи на замовлення).

Як отримати марку &quot;Русскій воєнний корабль&quot;, не стоячи у кілометровій черзі (її можна зробити самому)

А уже з п’ятниці онлайн-замовлення буде доступно для решти бажаючих.

"Таким чином ще більше, ніж 8300 клієнтів зможуть отримати марки", - сказали в Укрпошті.

Як отримати марку &quot;Русскій воєнний корабль&quot;, не стоячи у кілометровій черзі (її можна зробити самому)

А ось решта тиражу буде використана для офіційних делегацій, музейних фондів, міжнародних зобов’язань Укрпошти в рамках Всесвітнього поштового союзу, та по філателістичним абонементам.

Звісно, ви можете придбати популярну марку у тих людей, які вже купили її. Одначе зверніть увагу: перекупи збільшили ціну на марку в десятки, а то й сотні разів.

Зокрема, на OLX один лист, який складається з шести марок, продають за 10 тисяч гривень.

Як отримати марку &quot;Русскій воєнний корабль&quot;, не стоячи у кілометровій черзі (її можна зробити самому)

Дехто продає марки ще дорожче. Але продавець, який править за сувеніри аж 25 тисяч гривень, обіцяє: виручені кошти будуть витрачені на підтримку біженців, що "змушені були залишити домівки через смердючих орків".

Як отримати марку &quot;Русскій воєнний корабль&quot;, не стоячи у кілометровій черзі (її можна зробити самому)

До слова, адміністрація OLX, судячи з усього, не схвалює бажання продавців нажитися на продажу марок. Багато оголошень відхиляються, як тільки потрапляють на сайт.

Але можна придбати марки і на закордонних ресурсах. Наприклад, на eBay, одну марку продають за 100 доларів або навіть дорожче.

Як отримати марку &quot;Русскій воєнний корабль&quot;, не стоячи у кілометровій черзі (її можна зробити самому)

Хоча є варіанти придбати її і дешевше (якщо пощастить, бо бажаючих з усього світу вдосталь).

Як отримати марку &quot;Русскій воєнний корабль&quot;, не стоячи у кілометровій черзі (її можна зробити самому)Як отримати марку &quot;Русскій воєнний корабль&quot;, не стоячи у кілометровій черзі (її можна зробити самому)

Нагадаємо, що марка "Рускій воєнний корабль, іді нах*й" існує в двох номіналах - для оплати поштових відправлень по Україні (номінал F, еквівалент 23 гривні) та для оплати відправлень, що прямують за кордон (номінал W, еквівалент 1,5 доларів - 44 гривні).

Ще один спосіб отримати марку

Якщо ж ви не маєте можливості придбати марку "Рускій воєнний корабль, іді нах*й", то... можете зробити її самі!

На сайті Укрпошти є розділ "Ваша марка". Там можна замовити поштову продукцію з персональним дизайном.

Як отримати марку &quot;Русскій воєнний корабль&quot;, не стоячи у кілометровій черзі (її можна зробити самому)

Власну марку можна замовити онлайн за посиланням. Для цього вам потрібно буде:

  • Обрати шаблон маркового аркуша. В ньому визначено кількість власних поштових марок та порядок їх розміщення в аркуші.

Як отримати марку &quot;Русскій воєнний корабль&quot;, не стоячи у кілометровій черзі (її можна зробити самому)

  • Обрати зображення, які будуть розміщені на власній поштовій марці.
  • Вказати необхідну кількість аркушів марки (мінімальна кількість, яку можна замовити - один аркуш).

Розширення фото або картинки має бути 300 dpi (точок на дюйм).

Додамо, що на власну поштову продукцію не дозволяється наносити висловлювання або зображення:

  • політичного характеру
  • що суперечить етичним нормам, законодавству України
  • що несе потенційну загрозу державному суверенітету та територіальній цілісності держави.

Але чи підпадає "рускій воєнний корабль" під ці визначення? Спробувати все ж варто!

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