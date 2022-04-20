Як отримати марку "Русскій воєнний корабль", не стоячи у кілометровій черзі (її можна зробити самому)

Марка "Рускій воєнний корабль, іді нах*й" від Укрпошти уже побила всі рекорди . Мільйони українців хочуть придбати її собі на пам'ять. Щодня сотні і тисячі людей вишуковуються у чергу біля головпоштамту у Києві. Але 20 квітня стало відомо, що продаж марки призупинили... Українці, звісно ж, засмутилися.

Але Укрпошта вже поспішила заспокоїти клієнтів. Скоро чи не найпопулярнішу марку у світі можна буде знову купити. Як це зробити і яка ціна марки - читайте у нашому матеріалі нижче.

Чому 20 квітня українці не могли купити марку?

У середу представники Укрпошти повідомили, що на сьогодні було продано вже близько 700 тисяч марок "Рускій воєнний корабль, іді нах*й".

Але 20 квітня її вже не продавали у відділеннях пошти в різних містах країни - лише в головпоштамті на Хрещатику, 22.

Одначе і там цього дня марки продавалися виключно для тих 1500 клієнтів, які днем раніше не змогли їх отримати та записалися у список.

Всі обмеження на покупку марок, кажуть в Укрпошті, введені з єдиною метою - щоб якомога більше людей могло придбати їх.

Як же купити марку?

Вже 21 квітня клієнти, які раніше зробили замовлення марки "Рускій воєнний корабль, іді нах*й" і чиї замовлення були анульовані, першими отримають свої сувеніри. Для продажу через інтернет-магазин будуть виділені 100 тисяч марок.

Зауважимо, що купити онлайн можна буде максимум два листи на одне замовлення (до цього моменту було не більше як три листи на замовлення).

А уже з п’ятниці онлайн-замовлення буде доступно для решти бажаючих.

"Таким чином ще більше, ніж 8300 клієнтів зможуть отримати марки", - сказали в Укрпошті.

А ось решта тиражу буде використана для офіційних делегацій, музейних фондів, міжнародних зобов’язань Укрпошти в рамках Всесвітнього поштового союзу, та по філателістичним абонементам.

Звісно, ви можете придбати популярну марку у тих людей, які вже купили її. Одначе зверніть увагу: перекупи збільшили ціну на марку в десятки, а то й сотні разів.

Зокрема, на OLX один лист, який складається з шести марок, продають за 10 тисяч гривень.

Дехто продає марки ще дорожче. Але продавець, який править за сувеніри аж 25 тисяч гривень, обіцяє: виручені кошти будуть витрачені на підтримку біженців, що "змушені були залишити домівки через смердючих орків".

До слова, адміністрація OLX, судячи з усього, не схвалює бажання продавців нажитися на продажу марок. Багато оголошень відхиляються, як тільки потрапляють на сайт.

Але можна придбати марки і на закордонних ресурсах. Наприклад, на eBay, одну марку продають за 100 доларів або навіть дорожче.

Хоча є варіанти придбати її і дешевше (якщо пощастить, бо бажаючих з усього світу вдосталь).

Нагадаємо, що марка "Рускій воєнний корабль, іді нах*й" існує в двох номіналах - для оплати поштових відправлень по Україні (номінал F, еквівалент 23 гривні) та для оплати відправлень, що прямують за кордон (номінал W, еквівалент 1,5 доларів - 44 гривні).

Ще один спосіб отримати марку

Якщо ж ви не маєте можливості придбати марку "Рускій воєнний корабль, іді нах*й", то... можете зробити її самі!

На сайті Укрпошти є розділ "Ваша марка". Там можна замовити поштову продукцію з персональним дизайном.

Власну марку можна замовити онлайн за посиланням. Для цього вам потрібно буде:

Обрати шаблон маркового аркуша. В ньому визначено кількість власних поштових марок та порядок їх розміщення в аркуші.

Обрати зображення , які будуть розміщені на власній поштовій марці.

, які будуть розміщені на власній поштовій марці. Вказати необхідну кількість аркушів марки (мінімальна кількість, яку можна замовити - один аркуш).

Розширення фото або картинки має бути 300 dpi (точок на дюйм).

Додамо, що на власну поштову продукцію не дозволяється наносити висловлювання або зображення:

політичного характеру

що суперечить етичним нормам, законодавству України

що несе потенційну загрозу державному суверенітету та територіальній цілісності держави.

Але чи підпадає "рускій воєнний корабль" під ці визначення? Спробувати все ж варто!