Автор крылатой фразы о русском военном корабле вернулся домой: что известно о герое Украины

В первый день войны России против Украины пограничники с острова Змеиный отправил русский военный корабль по известному направлению. Украинский пограничник произнес эту фразу в ответ на требование российского ВМФ сдаться.

Что известно об этом герое Украины, как его зовут и другие интересные подробности – читайте ниже.

Пограничник и защитник Украины с острова Змеиный, который послал по известному адресу русский военный корабль – 31-летний Роман Грибов. Он родом из Золотоноши Черкасской области.

Родился в 1990 году, окончил профессиональный лицей в Золотоноше и получил в 2008 году специальность машиниста бульдозера. А потом стал пограничником на острове Змеиный в Черном море.

Именно он 24 февраля во время атаки российских оккупантов ответил на требование сложить оружие и сдаться той самой фразой: "Русский военный корабль, иди на *уй!". Фраза стала крылатой и фактически девизом уже во всей войне. По этому направлению стали посылать российские самолеты, танки, поезда и многое другое.

Украинцы быстро подхватили фразу и стали использовать ее везде – от футболок до текстов песен, на плакатах в городах и даже на почтовой марке. Она символизирует украинскую борьбу против оккупанта.

Как рассказала мама Романа, Татьяна Рудольфовна – она гордится своим сыном.

"Мы с Ромой прошли очень тяжелую жизнь. И мне досталось, и ему. Меня достают болячки, но вместе мы мужественно все выдержали. Он привык к трудностям. Я его учила добру и всему хорошему. Учила, что самое главное в жизни - люди, а деньги – это уже второстепенное, что нужно любить свою землю, свою Родину", - сообщила женщина в комментарии для ВЗ.

Роман Грибов вернулся домой

Роман Грибов уже четыре года защищает Украину. Он военнослужащий и подписал уже второй контракт с ВСУ. 24 февраля он говорил с мамой по телефону, и она почувствовала тревогу – сын говорил с ней нежнее, чем обычно. Он предупредил маму, что началась война и посоветовал сделать запас продуктов.

"Он сделал так, чтобы убить словом этот корабль. Кстати, я никогда в жизни не слышала, чтобы сын при мне матерился", - добавила мама Романа.

После боя на острове Змеиный, вся Украина, затаив дыхание ожидала новостей о 13 храбрых пограничников. Была информация о том, что они могли погибнуть.

Но к счастью, украинские герои остались живы, хоть и попали в плен. Позже состоялся обмен пленными, и ребята смогли вернуться домой.

29 марта Роман Грибов вернулся домой. Сегодня он получил награду "За заслуги перед Черкащиной".