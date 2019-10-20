Получателей льгот и субсидий будут проверять по-новому: все подробности

Верховная Рада приняла закон "О верификации и мониторинге государственных выплат", который даст возможность урегулировать государственные выплаты в стране. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В ведомстве уточнили, что данный закон регулирует основные вопросы сбора, обработки и дальнейшего анализа информации, которая используется для мониторинга социальных выплат.

Субсидии в Украине: получателей льгот будут проверять по-новому (фото: asn.in.ua)

Новый закон определяет три этапа проверки соцвыплат:

превентивная верификация - проверка при обращении физлица за назначением за госвыплатами;

текущая верификация - проверка при предоставлении госвыплат физлицам;

ретроспективная верификация - проверка после завершения госвыплат физлицам.

Закон также определяет порядок предоставления рекомендаций органам, которые выплачивают государственные деньги.

Стоит отметить, что за законопроект во втором чтении проголосовали 249 депутатов Рады.

Напомним, что Рада одобрила бюджет-2020 за основу. В 2020 году на выплату льгот и субсидий выделят 47 628,6 млн грн. Таким образом, правительство намерено уменьшить выплаты субсидий по сравнению с 2019 годом на 8,3 млрд грн.

Ранее сообщалось о том, что пенсию в Украине могут не назначить некоторым категориям. Это касается тех, кто собирается оформлять пенсию и не успел наработать необходимый стаж.