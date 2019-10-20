Получателей льгот и субсидий будут проверять по-новому: все подробности

Проверка льготников может быть превентивная, текущая и ретроспективная
Верховная Рада приняла закон "О верификации и мониторинге государственных выплат", который даст возможность урегулировать государственные выплаты в стране. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
В ведомстве уточнили, что данный закон регулирует основные вопросы сбора, обработки и дальнейшего анализа информации, которая используется для мониторинга социальных выплат.
Субсидии в Украине: получателей льгот будут проверять по-новому (фото: asn.in.ua)
Новый закон определяет три этапа проверки соцвыплат:
Закон также определяет порядок предоставления рекомендаций органам, которые выплачивают государственные деньги.
Стоит отметить, что за законопроект во втором чтении проголосовали 249 депутатов Рады.
Напомним, что Рада одобрила бюджет-2020 за основу. В 2020 году на выплату льгот и субсидий выделят 47 628,6 млн грн. Таким образом, правительство намерено уменьшить выплаты субсидий по сравнению с 2019 годом на 8,3 млрд грн.
Ранее сообщалось о том, что пенсию в Украине могут не назначить некоторым категориям. Это касается тех, кто собирается оформлять пенсию и не успел наработать необходимый стаж.