Одержувачів пільг та субсидій будуть перевіряти по-новому: усі подробиці

Верховна Рада ухвалила закон "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", який дасть можливість врегулювати державні виплати в країні. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

У відомстві уточнили, що цей закон регулює основні питання збору, обробки та подальшого аналізу інформації, яка використовується для моніторингу соціальних виплат.

Субсидії в Україні: отримувачів пільг будуть перевіряти по-новому (фото: asn.in.ua)

Новий закон визначає три етапи перевірки соцвиплат:

превентивна верифікація - перевірка при зверненні фізособи за призначенням за держвиплатами;

поточна верифікація - перевірка при наданні держвиплат фізособам;

ретроспективна верифікація - перевірка після завершення держвиплат фізособам.

Закон також визначає порядок надання рекомендацій органам, які виплачують державні гроші.

Варто зазначити, що за законопроект у другому читанні проголосували 249 депутатів Ради.

Нагадаємо, що Рада схвалила бюджет-2020 за основу. У 2020 році на виплату пільг та субсидій виділять 47 628,6 млн грн. Таким чином, уряд має намір зменшити виплати субсидій порівняно з 2019 роком на 8,3 млрд грн.

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