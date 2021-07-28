Под Полтавой мэр оскандалился из-за флага с серпом и молотом: начато расследование (фото)

Мэр города Хорол Сергей Волошин попал в скандал из-за публикации в сети фото с флагом военно-морского флота СССР с изображением серпа и молота. Теперь полиция начала расследование по факту использования запрещенной символики коммунистического режима.
Об этом сообщил начальник отделения коммуникации Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев в своем Facebook.
Правоохранитель отметил, что об инциденте местной полиции стало известно во время мониторинга соцсетей.
Спикер проинформировал, что по данному факту следователем под процессуальным руководством Хорольского отдела Лубенскй окружной прокуратуры сведения были в ЕРДР по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины.
"Все обстоятельства происшествия выясняются в рамках уголовного производства", - добавил Сулаев.
Так, накануне на публикацию Волошина, который в компании отмечал день ВМС по советской традиции в последнее воскресенье июля, обратил внимание журналист Александр Рудоманов, который в Facebook распространил соответствующие фото с комментариями и призывом к полиции отреагировать на ситуацию.
"Ничего особенного. Просто мэр Хорола поднимает флаг с серпом и молотом...", - указывалось в публикации.
Сам же Волошин уже удалил скандальные снимки из своего аккаунта, но они успели разойтись в интернете. И, после резонанса, последовала реакция правоохранительных органов.
Мэр Хорола Сергей Волошин попал в скандал из-за запрещенной символики (фото: facebook.com/sasko.laps / kolo.news)
"Десятки лет существует на Хорольщине традиция в День военно-морского флота собираться вместе в Вишняках. Важность этого дня для тех, в чьем сердце навсегда живое море, неоценима... Подняли флаг, на торжественном построении приветствовали новых членов организации "Шторм", помянули товарищей, которые покинули этот мир..." - так говорилось в посте мэра за 26 июля.
В биографии Волошина на сайте Хорольского горсовета сообщается, что он с 1988 по 1991 годы служил в военно-морском флоте при СССР.
Также стоит отметить, что в законе о декоммунизации ("Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики"), в частности, говорится об уголовной ответственности за изготовление, распространение и публичное использование такой символики: грозит ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. При этом согласно пункту 6 части 3 статьи 4 закона запрет не распространяется на случаи использования символики коммунистического тоталитарного режима на оригиналах боевых знамен.
Закон о декоммунизации (Фото: скрин zakon.rada.gov.ua)
Закон о декоммунизации (Фото: скрин zakon.rada.gov.ua)
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