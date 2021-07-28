Під Полтавою мер оскандалився через прапор із серпом і молотом: розпочато розслідування (фото)

Правоохоронець зазначив, що про інцидент місцевій поліції стало відомо під час моніторингу соцмереж.

Речник поінформував, що за даним фактом слідчим під процесуальним керівництвом Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури відомості були до ЄРДР за частиною 1 статті 436-1 Кримінального кодексу України.

"Всі обставини події з'ясовуються в рамках кримінального провадження", - додав Сулаєв.

Так, напередодні на публікацію Волошина, який в компанії відзначав день ВМС за радянською традицією в останню неділю липня, звернув увагу журналіст Олександр Рудоманов, який у Facebook поширив відповідні фото з коментарями та закликом до поліції відреагувати на ситуацію.

"Нічого особливого. Просто мер Хорола піднімає прапор з серпом і молотом...",- вказувалося в публікації.

Сам же Волошин вже видалив скандальні знімки зі свого акаунту, але вони встигли розійтися інтернетом. І, після резонансу, послідувала реакція правоохоронних органів.

Мер Хорола Сергій Волошин потрапив у скандал через заборонену символіку (фото: facebook.com/sasko.laps / kolo.news)

"Десятки років існує на Хорольщині традиція в День військово-морського флоту збиратися разом у Вишняках. Важливість цього дня для тих, в чиєму серці назавжди живе море, неоціненна... Підняли прапор, на урочистій побудові вітали нових членів організації "Шторм", пом'янули товаришів, які покинули цей світ..."- так говорилося в пості мера за 26 липня.

У біографії Волошина на сайті Хорольської міськради повідомляється, що він з 1988 по 1991 роки служив у військово-морському флоті при СРСР.

Також варто зауважити, що в законі про декомунізацію ("Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки"), зокрема, про кримінальну відповідальність за виготовлення, розповсюдження і публічне використання такої символіки: загрожує обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, із конфіскацією майна або без такої. При цьому згідно з пунктом 6 частини 3 статті 4 закону заборона не поширюється на випадки використання символіки комуністичного тоталітарного режиму на оригіналах бойових знамен.

Закон про декомунізацію (фото: скрін zakon.rada.gov.ua)

Закон про декомунізацію (фото: скрін zakon.rada.gov.ua)